Kan dieet echt depressie wegnemen?

Bron: de Volkskrant 1 Foto door Sambazon voor Unsplash Psycho Een diëtist bezoeken kan depressie aanzienlijk verlichten, concluderen Australische wetenschappers. Een hoopvol bericht, maar Leidse onderzoekers trekken het ernstig in twijfel.

Laat patiënten met een depressie zeven keer naar de diëtist gaan om gezonder te leren eten en al na een paar maanden gaat het veel beter met ze. Klinkt tamelijk ongeloofwaardig, vinden twee Leidse wetenschappers. Al bijna een jaar zijn ze bezig om vakblad BMC Medicine ertoe te bewegen een veelbesproken Australische studie te corrigeren omdat de onderzoekers de resultaten zouden hebben gestuurd. Maar het vakblad vindt een correctie niet nodig.

'Ik zou het heel graag zien hoor, dat een depressie over gaat door een paar keer een diëtist te bezoeken', zegt universitair docent klinische psychologie Marc Molendijk. 'Maar deze studie levert daarvoor niet het bewijs. De onderzoekers hebben wetenschappelijke grenzen overschreden om aan hun resultaten te komen.'



Het is al de derde keer dit jaar dat wetenschappers uit Nederland voor detective spelen en een gerenommeerd buitenlands onderzoek aan de kaak stellen. Deze zomer haalde een Leidse promovendus samen met twee buitenlandse critici de publicaties van een Amerikaanse voedingshoogleraar onderuit. Eerder kwam een Groningse hoogleraar met een vernietigende analyse van de cijfers uit een gerenommeerd Brits onderzoek naar het chronisch vermoeidheidssyndroom. Molendijk, die zelf onderzoek doet naar depressie, beet zich in de Australische studie vast toen hij uit interesse op de website van de onderzoekers belandde. 'Ik was verbijsterd door wat ik daar las.' In zijn afdelingshoofd, hoogleraar klinische psychologie Willem van der Does, vond hij een kritische medestander.

Je zou kunnen zeggen dat de uitkomst al vaststond bij het begin van het onderzoek Marc Molendijk, universitair docent klinische psychologie

