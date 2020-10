Jongste topmagistraat van het land Ine Van Wymersch (40) schrijft het levensverhaal van een vrouw die euthanasie plant: “Ik begrijp haar wil om te sterven”

Psycho Als procureur des Konings is ze de jongste topmagistraat van het land. Thuis is ze moeder van vier kinderen. En sinds deze week is ze ook auteur. Ine Van Wymersch (40) schreef Als je wieg op drijfzand staat: het beklijvende verhaal van een vrouw op weg naar euthanasie. “Ik heb vaak tegen mezelf gezegd: ‘Ine, probeer haar níét te redden’.”

Afspraak bij haar thuis in Overijse. “Sorry, ik ga te laat zijn”, heeft Ine Van Wymersch onderweg al laten weten. De procureur des Konings van Halle-Vilvoorde leidt een onvoorspelbaar bestaan, maar eenmaal aan haar keukentafel zijn er zekerheden: haar vier kinderen passeren de revue. Een zoon (10), dochter (12) en een bijna negenjarige tweeling komen even mama’s aandacht vragen, tussen tennistraining en dansles, tussen schoolwerk en huisdieren. “Ze hebben deze week konijntjes gekregen”, lacht Ine.

Voor ons zit een topmagistraat met een groot moederhart. Precies die combinatie heeft ervoor gezorgd dat ze een boek op de wereld loslaat. ‘Als je wieg op drijfzand staat’ is het levensverhaal van de 53-jarige Elvire (een schuilnaam, red.). Elvire wil euthanasie voor ondraaglijk psychisch lijden. Ze is sinds haar geboorte aan haar lot overgelaten. Van kleins af aan misbruikt. Verstoten. Verkracht. Mishandeld door agressieve mannen. Ze wordt dakloos door een echtscheiding, heeft geen inkomen en belandt in een depressie, waarna de rechter haar drie kinderen aan de vader toewijst: Elvire mag geen moeder zijn en daarom wil ze dood. Sterven kan pas als ze in een brief aan haar kinderen uitlegt wat haar drijft tot euthanasie. Díé afscheidsbrief is vandaag een boek.

Als ik doorwerkte, bracht ik haar dichter bij de dood. Als ik talmde, hield ik haar in leven. Maar dat is precies wat ze niet wilde. Best verwarrend Ine Van Wymersch

Waarom wilde je dit boek schrijven?

“Elvire en ik hebben toevallig elkaars pad gekruist. Ik werkte op het parket van Brussel en Elvire was op zoek naar haar jeugdrechtbankdossier. Ze werd van het kastje naar de muur gestuurd. Omdat ik haar wanhoop door de telefoon hoorde, spoorde ik haar dossier zelf op. Toen ze het in handen had, zei ze: ‘Bedankt. Dit is alles wat ik nog nodig had om te sterven’. Ik schrok, ja. Had ik haar nu net een toegangsticket gegeven voor de dood? Elvire vertelde dat ze euthanasie zou krijgen, op voorwaarde dat ze een ‘afscheidsbrief’ schreef aan haar kinderen. Zelf was Elvire opgegroeid zonder enige kennis van haar geschiedenis als kind – en dat leed wil ze haar kinderen besparen: haar kinderen moeten op z’n minst begrijpen waarom ze euthanasie wil. Terloops zei ze: ‘Nu alleen nog iemand zoeken die mijn verhaal op papier kan zetten. Ik ben analfabeet.’ Dat zinnetje bleef in mijn hoofd hangen. Thuis zei ik tegen mijn man: ‘Misschien moet ik dat dan maar voor haar doen’.”

Is Elvire vandaag nog in leven?

“Ja. Al weet ik verder niks over haar timing. We lopen elkaars deur niet plat, maar we houden wel contact. Het boek schrijven is een proces geweest van twee jaar. Zij stelde haar euthanasiedatum telkens uit, omdat ze het boek ‘af’ wilde weten. Als ik doorwerkte, bracht ik haar dichter bij de dood. Als ik talmde, hield ik haar in leven. Maar dat is precies wat ze niet wilde. Best verwarrend.”

In het boek voel ik jouw twijfel: kan ik deze vrouw redden?

“Het was wankelen. Hoe meer ik wist, hoe groter mijn verantwoordelijkheid werd. In het begin zei ik heel duidelijk: ‘Ik ga jou niet proberen redden’. Maar gaandeweg, en omdat ze haar lot zo onvoorwaardelijk in mijn handen legde, werd het een dilemma. Het liet me niet meer los. Daarom ben ik op het einde met haar dokters gaan praten. Die konden me verzekeren dat haar euthanasie een onderbouwde beslissing was.”

Haar kinderen verwittigen, zodat een verzoening haar nog van gedacht zou doen veranderen: ook die stap zette je niet.

“Haar kinderen niet contacteren was haar uitdrukkelijke wens, ik kon die enkel respecteren. Hoe moeilijk ook. Zij wil haar kinderen geen enkele schuld of verantwoordelijkheid geven. Door hen te contacteren zou ik dat op de helling zetten. Want hoe dan ook zou je die kinderen het gevoel geven van ‘We moeten nog iets doen’.”

Ergens, tot op het einde van haar leven, blijft Elvire op zoek naar erkenning. Ze wil gehoord worden. Dat heb ik voor haar gedaan Ine Van Wymersch

Het boek is een testament van een moegestreden vrouw. Heeft het jou als mens nieuwe inzichten gegeven?

“Het sterkt me in mijn geloof dat mildheid de goede ingesteldheid is. Als magistraat heb ik de neiging om te zeggen: ‘Allee, pak uw leven in handen, dwing het geluk af, neem je verantwoordelijkheid’. Maar er zijn ook mensen als Elvire, die geen tien kansen krijgen om hun leven weer op rails te zetten. Vanaf het prille begin hebben volwassenen, instellingen en instituten haar alleen maar onrecht aangedaan. Haar radar voor gevaar is helemaal verstoord. Zo iemand is een vogel voor de kat.”

Verbazingwekkend dat ze ...

“... nooit voor een trein gesprongen is? Zelfdoding is een anonieme dood. Ergens, tot op het einde van haar leven, blijft Elvire op zoek naar erkenning. Ze wil gehoord worden. Dat heb ik voor haar gedaan: ik heb geluisterd. Met mijn mond open van verbazing over wat ze allemaal heeft doorstaan.”

Elvire heeft nooit een thuis gehad, ze kon die ook niet aan haar kinderen geven. De kracht en pracht van een warm nest: ben je met andere ogen naar het jouwe gaan kijken?

“Ik weet weer eens hoe ontzettend belangrijk het is dat kinderen in een stabiele omgeving opgroeien. Al maken we allemaal fouten, als ouders. Mijn telefoon aan de kant leggen en echt luisteren, al is het tien minuten, naar wat de kinderen te vertellen hebben? Al te vaak betrap ik mezelf erop dat ik een vraag stel maar amper hun antwoord heb gehoord.”

Let je er sindsdien beter op?

“De ene dag wel, de andere niet. Maar ik geef mijzelf daarin veel kansen, hoor. (lachje) Deze week waren mijn man – Algemeen Directeur bij de gemeente Overijse – en ik om zeven uur ’s avonds nog altijd bezig met ons werk. Toen ik die avond ging slapen, maalde het door mijn hoofd: ‘Wat wéét ik nu van hen, vandaag? Hoe was hun dag?’ Ik kan dan twee dingen doen. Zeggen dat ik een slechte moeder ben. Of denken: morgen beter.”

Je schreef dit boek toen je jeugdmagistraat en woordvoerder van het Brusselse parket was. Nu ben je de jongste procureur des Konings van het land. Wat doet die precies?

“Ik ben degene die de politie aanstuurt wanneer ze misdrijven onderzoeken. Ons doel is om samen met de politie de waarheid te achterhalen. Na een bankoverval zoeken we uit wie de daders zijn en proberen we de rechter te overtuigen: dit zijn de verdachten, die moet je veroordelen en we vragen die geldboete of die straf. Ik heb in de regio Halle-Vilvoorde 24 magistraten en 13 politiekorpsen onder me. Ik bepaal waar ik welke mensen het best inzet. 24 uur op 24, zeven dagen op zeven, is er een magistraat van wacht.”

Jij ook?

“Enkel als ik op vakantie ben, laat ik me vervangen. Alle andere dagen en nachten ben ik bereikbaar. Nog één keer per maand doe ik een echte nachtdienst, en ga ik ter plaatse indien nodig, om voeling te houden met het veld. Ik maak richtlijnen en wil aan den lijve ondervinden of mijn richtlijnen goed uit te voeren zijn.”

Justitie is vaak kop van Jut ...

“(fel) ... en ik voel me altijd aangesproken. Als Julie Van Espen vermoord wordt, voel ik mij méé verantwoordelijk: verdorie, dit had voorkomen moeten worden. Maar gratuite opmerkingen over incapabele trage magistraten? Dat strookt niet met de realiteit. Mijn mensen doen elke dag keihard hun best. Zelfs bij vrienden moet ik me soms verantwoorden voor alle fouten binnen justitie. Tegenwoordig reageer ik met een kwinkslag: ‘Vrouwe Justitia is moe en wil nu gewoon een cava drinken.’ (lachje)”

Ik ben heel betrokken, maar ik ga niet meehuilen met een slachtoffer. Ik moet het hoofd koel houden Ine Van Wymersch

Is het een eer, om de jongste te zijn in deze topfunctie?

“Mocht je me dit vijf jaar geleden gezegd hebben? Ik zou eens goed gelachen hebben. Maar toen de functie vrijkwam, dacht ik: waarom niet? Ervaring is belangrijker dan leeftijd. Als kind wilde ik journalist worden. Ik koos uiteindelijk voor jeugd- en familierecht.”

Waarom jeugd- en familierecht?

“Als leider in de Chiro zag ik ouders soms lelijk tekeer gaan tegen hun kinderen. Ze gaven hun kinderen een mep nog voor ze aan hun auto waren. Mijn verontwaardiging was zó groot. Ooit zat er een moeder van een jongetje te huilen op het speelplein waar ik monitor was. ‘Ik weet niet meer wat ik moet doen, mag hij hier alstublieft blijven?’, snikte ze. Ik ben dat moment nooit vergeten. Die radeloosheid. Daarna op de jeugdrechtbank zag ik diezelfde kinderen en diezelfde ouders. Ik redeneerde altijd: er zijn geen moeilijke kinderen, alleen kinderen in moeilijke situaties. We mogen kinderen nooit opgeven.”

De juridische beslissing om kinderen, net als in het geval van Elvire, weg te nemen bij hun ouders: hoe moeilijk is dat?

“Aartsmoeilijk. Soms denk je op papier dat je een dossier goed inschat. Tot je die mensen in het echt zíét. En op zitting alsnog je standpunt wijzigt. Kinderen vergeten dat moment nooit, hoor, waarop de politie hen meeneemt: ‘Nee, we gaan niet terug naar huis’. (denkt na) Ik ging achteraf altijd bij mijn politiemensen informeren hoe het verlopen was. Hopend dat ik zou horen: ‘De kinderen reageerden prima’. Heel vaak was dat natuurlijk niet zo. Kinderen blijven loyaal naar hun ouders toe. Hoezo, die geeft jou geen eten, die mishandelt je, die misbruikt je – en toch blijf jij zo trouw? Rationeel kan je dat niet vatten. Een ‘Dankjewel dat je me van dit monster verlost hebt?’ Nooit gehoord. Maar wel: ‘Waarom mag ik mijn papa niet meer zien?’”

Kan jij je emoties dan uitschakelen?

“Dat doe ik niet. Maar er is een verschil tussen betrokkenheid tonen en emotioneel de pedalen verliezen. Ik ben heel betrokken, maar ik ga niet meehuilen met een slachtoffer. Ik moet het hoofd koel houden. En de identificatie naar mijn eigen kinderen – ‘Wat als dit míjn dochter was of mijn zoon is even oud’ – mag ik daarna pas toelaten. Anders neem ik beslissingen als moeder, en niet als magistraat.”

Dat móét je toch ook mee naar huis nemen?

“Ik kan dat onmogelijk scheiden. Ik ben een goede magistraat als ik thuis goed in mijn vel zit en omgekeerd. Enkel na de vroeggeboorte van mijn tweeling heb ik de eerste maanden geen dossiers aangenomen rond prematuriteit. Drugsverslaafde moeders die riskeren een veel te vroeg geboren kind op de wereld te zetten? Ik zou ze allemaal bij elkaar gemept hebben, bij wijze van spreken.”

Wilde je altijd vier kinderen?

“Het opzet was drie. (lacht) Maar kijk. Toen ze heel klein waren, was het óverleven. Soms zat ik in de keuken, op elke knie een huilende baby en een kleuter en peuter die gillend door het huis renden. It is what it is. Nu is het al veel gemakkelijker, de tweeling maakt ons gezin compleet. Maar ik herinner me dat moment bij de gynaecoloog glashelder: ‘Het zijn er twee’. Mijn man, in shock, zei: ‘Dat gaat niet in mijn auto’. En ik antwoordde: ‘Als dat in mijnen buik gaat, gaat dat zeker in uwen auto’. (lacht) We kwamen die dag net van een trouwfeest, ik was daar zo misselijk geweest dat vrienden zeiden: ‘Het zal een tweeling zijn.’ In de wachtzaal hing een affiche ‘infoavond

meerlingen’. Ik grapte nog, zo van ‘straks gaan we hier met zo’n foldertje naar buiten’. Een uur later was dat écht zo.”

Wat liep er mis tijdens de zwangerschap?

“De jongens zijn tien weken te vroeg geboren, door het Tweeling Transfusie Syndroom. De ene pompte al zijn vruchtwater naar de andere: ééntje zat in een zwembad, de andere plakte tegen de vliezen. Na de geboorte hadden ze elk één kans op vijf voor overlijden of hersenschade. Maar ze hebben het perfect gehaald. Na zeven weken mocht één zoon naar huis, na veertien weken volgde de tweede. Toen we thuiskwamen met ons tweede zoontje, zei mijn dochter van drie: ‘Nog? We hebben er al zo ééntje’.” (lacht)

Hoe kijk je terug op die periode?

“Jammer genoeg herinner ik me weinig. Wanneer is de tweeling beginnen praten of stappen? Dat is allemaal flou. Mijn enige doel was dat ze ‘op hun leeftijd’ naar school konden. Toen dat lukte, viel er plots een last van me af. Mission completed. Dan pas stortte ik in. Alle uitgestelde emoties kwamen boven. Hoe komt dat? (denkt na) Op momenten van leven en dood kan je als mama niet in de patatten vallen, hé. Dan is het op automatische piloot. Heel soms komt dat gevoel van in het ziekenhuis terug. De angst als een verpleegster zei: ‘We monitoren even of ze geen hersenbloeding hebben gedaan’. Dat soort flarden zie ik af en toe terug. Maar het beheerst mijn leven niet meer.”

Werd je hierdoor een mildere mama?

(knikt) “Mijn man vindt dat de kinderen van mij alles mogen. Willen ze frietjes? Oké! Als het leuk is ’s avonds, verlies ik hun bedtijd graag uit het oog. Wil één van hen in Rode Duivel-tenue naar school? Doe maar, jongen. Mijn man zorgt voor structuur, ik laat het wat los. Misschien omdat ik van hén ook flexibiliteit verwacht? Ik probeer er ‘op maat’ voor hen te zijn. Zo is één van hen gewoon graag in mijn buurt en verwacht die niks méér, terwijl zijn broer wil dat ik letterlijk naast hem kom zitten als hij een tekening maakt. Elk op hun eigen manier komen ze ‘mama-tanken’.”

Ik dacht dat Elvire dood wilde omdat haar zoveel onrecht overkomen was. Maar ze wil eigenlijk dood omdat ze haar fundamentele rol als moeder niet kan vervullen Ine Van Wymersch

Ze groeien op in Overijse, waar jij zelf altijd woonde. Een bewuste keuze?

“Mijn ouders wonen op 400 meter van mijn deur. Overijse is mijn heimat. Ik zou in ‘het buitenland gaan wonen’, of ‘minstens in Brussel’. Maar ik eindigde onder de kerktoren. (lacht) Als ik hier iets ga drinken, ben ik ‘Ine van de speelpleinen’, ‘Ine van de Chiro’ of ‘Ine van de kinderen’. Niet ‘Ine de procureur’. En dat vind ik tof.”

Elvire in je boek heeft alleen maar miserie gekend met mannen. Zet dat je eigen liefdesgeluk in de verf?

“Natuurlijk zijn er ups en downs maar ik voel me een zondagskind in de liefde. Mijn man en ik waren vrijwilligers bij de Vlaamse dienst Speelpleinwerk. We zijn allebei geen stipte mensen. Op een weekend voor instructeurs kwamen we alle twee te laat toe en werden we samen op een project gezet. Van het één is het ander gekomen. Hij studeerde rechten in Namen, ik in Brussel – we waren jong, ja. Ik heb me daar verder nooit vragen bij gesteld: als iets goed is, is iets goed. We zijn een straf estafetteteam: wij geven telkens vier kinderen door. (lacht) Maar we maken ook plezier. We pakken het moment als het kan. De kinderen op Chirokamp? Dan boeken wij een citytrip.”

Het euthanasiedebat blijft actueel. Heb jij nog meer begrip gekregen voor mensen die hiervoor tekenen?

“Zeker. Ik dacht, toen ik aan het verhaal begon, dat Elvire dood wilde omdat haar zoveel onrecht overkomen was. Maar ze wil eigenlijk dood omdat ze haar fundamentele rol als moeder niet kan vervullen. ‘Als ik geen moeder kan zijn, moet het voor mij niet.’ Dat snap ik, zelf mama zijnde, heel erg goed. Dat ze zichzelf via euthanasie dat laatste stukje waardigheid wil geven? Daar schuilt net heel veel kracht in.”

