JOMO is het nieuwe FOMO Liesbeth De Corte

13 juli 2018

09u23

Bron: The New York Times 2 Psycho Zo'n twee jaar geleden kwamen we voor het eerst in aanraking met een nieuw fenomeen: hygge. Ondertussen is het helemaal oké om een hele dag het huis niet uit te komen en in de zetel te luieren met een glas wijn. Het gevolg? Mensen hebben minder last van FOMO, oftewel fear of missing out, en ervaren steeds vaker JOMO.

"Slapen doe ik wel als ik dood ben" of "Go hard or go home". Een hekel had ik aan zulke uitspraken, en ik ben vast en zeker niet de enige. En toch had die nonsens een bepaalde invloed. Van een koffie gaan drinken met een collega tot een weekendje weg met de vrienden: er valt zo veel leuks te beleven dat je constant schrik hebt om iets te missen. Of ook nog het typische voorbeeld dat je op een vrijdagavond liever wil bankhangen, maar dat je toch naar een feestje gaat omdat je achteraf anders met stekende pijn alle wilde verhalen moet aanhoren.

Nu komt daar stilletjes aan wel verandering in, met dank aan begrippen als hygge. "Lang leve gezelligheid" en "Wijn drinken? Ja! Maar thuis in myn pyjama" zijn nieuwe zinnen die sociaal geaccepteerd zijn geraakt. Thuisblijven en series kijken heeft het suffig imago van zich losgeschud, en Netflix en chill is lekker hip.

En toch is er nog een tweede, belangrijke factor die jouw FOMO blijft aanwakkeren: je smartphone. "Of je het nu leuk vindt of niet, we zijn afhankelijk geworden van onze technologische toestellen", schrijft Hayley Phelan, journalist van The New York Times. "Maar we hebben onze smartphone niet zó hard nodig als we soms denken." Het draait volgens haar om een goede balans vinden tussen de twee, en JOMO speelt daar een essentiële rol in. "JOMO staat voor joy of missing out, dus even ontkoppelen, offline gaan en je helemaal prima voelen."

Volgens Phelan hebben bedrijven ook steeds meer aandacht voor ons digitale welzijn. Ze verwijst naar Sundar Pichai, de CEO van Google, die recent nog een nieuw dashboard heeft voorgesteld dat verklapt hoeveel tijd je spendeert aan je apps en suggereert om af en toe een pauze te nemen. Niet veel later introduceerde Apple een gelijkaardige functie.

Maar JOMO gaat natuurlijk verder dan enkel en alleen het digitale. Na een hectische werkdag je schoenen uitschoppen, je make-up afwassen en een comfortabele jogging aantrekken, ook dat is JOMO. Of een vriend die jullie plannen afzegt en je stiekem euforisch voelen, ook dat is JOMO. Dus de volgende keer dat je uitgenodigd wordt voor een feestje, maar absoluut geen zin hebt om te gaan, blijf dan toch gezellig thuis. En profiteer van die JOMO.