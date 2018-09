Jolan & Xander De Bouw dragen vader Koen op handen: "Het is een kunst hoe wij opgevoed zijn" Anke Michiels

22 september 2018

10u40 0 Psycho Over acteur Koen De Bouw (53) kunnen we hier in de overtreffende trap schrijven. Maar de allerknapste rol van zijn leven? Die speelt hij gewoon thuis. Als vader. Met zonen Xander (22) en Jolan (24) als uitmuntend bewijs.

Die kaaklijn. Die jukbeenderen. Die mysterieuze blik. Zelfs hun stemmen. Jolan en Xander zijn uit hetzelfde verfijnde hout gesneden als hun vader. Twee knappe exemplaren – daar zit ook hun mama Chantal (Leyers, red.) voor veel tussen – die even zachtmoedig als bescheiden in het leven staan. Twee twintigers, volop hun weg zoekend in het leven. Twee jongemannen ook, die nog thuis wonen. “Wij zíjn gewoon graag bij onze ouders”, klinkt het.

Met hun papa staan ze model voor de najaarscollectie van het Deense modemerk JACK & JONES. Jolan deed dat al eerder, voor Xander is het de eerste keer. De foto’s zijn gemaakt in de Ardennen, maar voor het interview zijn we welkom bij Koen en Chantal thuis: een mooi, warm nest in de stad. Terwijl er buiten een nazomers onweer woedt en het avondeten nog op tafel staat, komt Koen – zijn keukenschort voorgebonden – ons begroeten, schenkt Chantal ons alvast een glas rode wijn in en sijpelen Xander en Jolan een voor een binnen. Voor een gesprek over die unieke band tussen een vader en zijn twee volwassen zonen. Koen zucht eens, zo in de zetel naast zijn jongens: “Als ik naar hun foto’s van vroeger kijk, denk ik: fuck. Waar is de tijd en hóé snel is dat gegaan?”

Sluit de stijl van deze JACK & JONES-collectie aan bij jullie eigen smaak?

Jolan: “Absoluut. De outfits op de foto’s zou ik ook dragen in het dagelijks leven.”

Xander: “Jolan en ik doen regelmatig kleren van elkaar aan en onze smaak loopt gelijk, al zijn er wel lichte verschillen: Jolan is meer artistiek, hij heeft zijn eigen ding. Ik ga iets commerciëler gekleed.”

Jolan: “Eigenlijk hebben we niet eens dezelfde maat, hè. (lacht) Maar nu de oversized look in de mode is, kan ik Xanders kleren ook dragen.”

Xander: “Ik draag vooral zijn schoenen – we hebben hier allemaal dezelfde schoenmaat – of een jas.”

En neuzen jullie al eens in de kast van jullie papa?

Xander: “Ik leen weleens een paar laarzen.

Of een horloge.”

Jolan: “Ik niet zo. Andersom ...”

Koen: “Dat is waar. Ik kom weleens een T-shirt, trui of jasje lenen. En dassen, hoeden en pruiken: dat ook natuurlijk.(lachje) Gelukkig zijn de conflicten er niet meer. Op een bepaalde leeftijd was het hier vaak: ‘Hé, dat is míjn T-shirt’ of ‘Waar is dit of dat?’”

Jolan: “Nu zien we er vooral het voordeel van in, dat we elkaars kleren aan kunnen. Waardoor er geen reden is om te zeuren als de andere onverwacht met je jas weg is.”

Je hebt 14% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN