Self Love Club Gesponsorde inhoud Join de self-loveclub dankzij deze lessen van fotografe Irmy Coeckelbergs en dj Zoey Hasselbank Aangeboden door Prima Donna

12 februari 2020

08u00 0 Psycho Vrouwen zijn vaak kritisch voor zichzelf. Té kritisch. Terwijl elk lichaam en elk silhouet het verdiend om graag gezien te worden. Fotografe Irmy Coeckelbergs (23) en dj Zoey Hasselbank (27) onthullen ons hoe hun self-love zich – niet zonder struggles! – bij hen manifesteert en hoe het hen tot een nog mooier mens maakt.

Irmy en Zoey zijn geen onbekenden op Instagram. De ene werkt dag en nacht keihard aan haar fotografiecarrière, de andere reist als dj dag en nacht van de ene naar de andere grote draaitafel. Het zijn twee powervrouwen, die te midden van alle hustle and bustle ook zichzelf niet uit het oog proberen te verliezen. Ze weten ondertussen een dingetje of twee over self-love en dat delen ze met ons In het kader van een intieme lingerieshoot.

Irmy Coeckelbergs (23, Antwerpen)

“Spannend zeg, zo’n lingerieshoot. Het is natuurlijk makkelijker om jezelf te ‘verstoppen’ onder mooie kleren. Maar hey, het is belangrijk dat we trots zijn op ons lijf. Ben ik camera-shy? Zéker wel. Het is altijd wennen om aan de andere kant van de camera te staan. Maar als fotografe ken ik gelukkig een paar flatterende hoeken. Ja, ik ben altijd optimistisch. Dat vind ik het mooiste aan mijn persoonlijkheid: hoe ik het beste uit elke situatie probeer te halen en mensen aansteek met mijn positieve vibes. Wat ik het mooiste vind aan mijn lichaam? Mijn lange benen.”

Vroeger zag ik bij anderen al het moois dat ik zelf niet had. Nu probeer ik ook míjn mooie dingen te zien. Irmy Coeckelberghs

“Self-love manifesteert zich bij mij vooral als self-care. Ik probeer haalbare doelen te stellen voor mezelf en alle dingen die me ‘storen’ echt aan te pakken. Vorig jaar nog was ik een nagelbijter en daar schaamde ik me best voor. Dus besloot ik mezelf elke maand op gelnagels én op een prachtige ring van Insen Store te trakteren: eentje met rozenkwarts erin verwerkt, dat staat symbool voor self-love. En ik gun mijn lichaam rust als het dat nodig heeft. Ik zeg vaker nee tegen een opdracht of uitnodiging als ik moe ben en doe aan schaamteloze siësta’s. (lacht) ‘Invest in rest’ is mijn doel voor 2020.”

“Nog een goeie self-lovetip: ik probeer mezelf niet meer te vergelijken met andere vrouwen. Vroeger zag ik bij anderen al het moois dat ik zelf niet had. Nu probeer ik ook míjn mooie dingen te zien. En ik merk dat ik daardoor echt meer van mezelf houd. Leef meer naar het idee van: het is wat het is. Eerlijk zijn met jezelf en anderen: dat is óók self-love. Daarom ga ik naar een therapeut die me helpt om mezelf beter te begrijpen. Zolang je jezelf niet snapt, kan je niet groeien. En persoonlijke groei vind ik het allerbelangrijkste in het leven.”

Zoey Hasselbank (27, Brussel)

“Mag ik toegeven dat ik de lingerieshoot een beetje eng vond? Ik doe dit bijna nooit. Gelukkig kon een vriendin van me de foto’s nemen. Samen wisten we ongeveer in welke poses ik me het best zou voelen. Ik vind de beelden wél echt mooi. Je ziet dat ik me, ondanks alles, toch op mijn gemak voel. Ik lach zelfs op de foto’s, dat is echt zeldzaam.” (lacht)

“Ik probeer altijd al liefde voor mezelf te koesteren. Maar dat neemt niet weg dat ik me over bepaalde delen van mijn lichaam onzeker voel. Vroeger waren mijn borsten zo’n pijnpuntje en daarom besloot ik zes jaar geleden een borstvergroting te laten doen. Puur voor mij. Het was oprecht een van de beste dingen die ik ooit voor mezelf gedaan heb. Andere dingen heb ik gewoon leren omarmen. Ik heb grote voeten – soms schoenmaat 41! – en daar kan ik niks aan veranderen. It is what it is.”

Ik hoef geen bevestiging van buitenaf. Ik doe en draag wat ik zelf mooi vind. Zoey Hasselbank

“Hoe ik echt mijn self-love voel? Ik merk dat ik geen bevestiging meer nodig heb van buitenaf. Ik doe en draag wat ík leuk en mooi vind. En ik vergelijk mezelf nooit met anderen. Niet op sociaal vlak, niet op financieel vlak, niet op fysiek vlak. Jezelf vergelijken met anderen maakt je hoofd gek.”

Een lingeriesetje waarin jij jezelf graag kan zien, ook dat is self-love.

PrimaDonna vindt het belangrijk dat elke vrouw zich goed in haar vel voelt. In hun ontwerpen streven ze altijd naar de perfecte pasvorm, want een bh die goed zit, haalt het beste in jou naar boven. Hun doel? Vrouwen opnieuw verliefd laten worden op zichzelf. Ontdek zelf de magie van PrimaDonna op primadonna.com of in een van de paskamers in een lingerieboetiek in jouw buurt.