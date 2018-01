Je ziet er beter uit dan je denkt: hoe we onze eigen schoonheid onderschatten ND

10u36

Bron: Psychology Today 0 thinkstock Psycho Misschien heb je al gevloekt op je wallen vanochtend in de spiegel, of twijfel je of die jeansbroek niet te strak zit voor jouw figuur. Maar er is opbeurend nieuws op deze druilerige dinsdag: je ziet er waarschijnlijk beter uit dan je zelf denkt, want we onderschatten onze eigen schoonheid, schrijft Psychology Today.

Ed Sheeran zingt het in zijn recente hit 'Perfect': "When you said you looked a mess, I whispered underneath my breath/ But you heard it, darling, you look perfect tonight." (Toen je zei dat je er slecht uit zag, fluisterde ik heel zachtjes, zodat je het net kon horen: je ziet er perfect uit vanavond). En ook Baz Luhrman drukt ons op het hart in 'Everybody's Free': "You are not as fat as you imagine." (Je bent niet zo dik als je denkt dat je bent).

Hebben we een negatiever beeld van onszelf dan onze omgeving? Psychology Today argumenteert van wel, en meer specifiek op deze drie manieren.

Maten en vormen

Hoe vrouwen naar zichzelf kijken, heeft veel te maken met wat zij interpreteren als de perfecte lichaamsvormen en -maten. En die perceptie geldt zelfs wereldwijd: een studie uit 2010 met data uit 26 verschillende landen, vroeg aan vrouwen om een lichaamsvorm aan te duiden waarvan zij dachten dat mannen er het meest tot aangetrokken zouden zijn. Over het algemeen werd over de culturen heen door vrouwen een slankere vrouw aangeduid dan de mannen zelf kozen in datzelfde onderzoek. Eerder werd in 2006 al aangetoond dat vrouwen denken dat mannen van grotere borsten houden dan eigenlijk in realiteit het geval is. Conclusie: we nemen andere standaarden voor waar aan en gaan ons daarmee vergelijken, waarbij we strenger zijn voor onszelf dan onze (potentiële) partners.

Gezicht

Mogelijk onderschatten we ook hoe knap ons gezicht is naar anderen toe. Onze partners vinden ons aantrekkelijker dan wanneer vreemden ons beoordelen, hebben psychologische experimenten uitgewezen. Opnieuw liggen onze standaarden hoger dan die van onze partners, wat ook met de context te maken heeft. Zo ben je makkelijker fysiek aangetrokken tot iemand die je leuk of interessant vindt en waar je het goed mee kan vinden. In de context van een relatie of verliefdheid zijn er bovendien ook heel wat andere zaken die meespelen om iemand aantrekkelijk te vinden. Bepaalde karaktereigenschappen kunnen iemand sexy maken, zonder dat we het zelf beseffen.

Vergelijken met anderen

Nog een manier waarop we onze eigen schoonheid onderschatten, is door onszelf te vergelijken met anderen. Onderzoek heeft aangetoond dat wanneer we foto's bekijken van andere mensen met een aantrekkelijk gezicht of figuur, we onszelf automatisch minder knap gaan vinden. Omgekeerd werkt deze psychologie ook: zien we foto's van minder knappe mensen, dan kunnen die ons net beter doen voelen. Maar aangezien we via reclame, media, televisie enzovoort vaker met aantrekkelijke mensen worden geconfronteerd, kan het zijn dat we onszelf als minder knap gaan bestempelen dan we in werkelijkheid zijn.

Conclusie: pieker niet te fel over wat anderen van je uiterlijk denken, want jij bent kritischer voor jezelf dan anderen dat zijn. You look perfect tonight, zoals Ed Sheeran zou zingen.