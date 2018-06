Je woont en werkt in het buitenland en je man verlaat je. Wat dan? Kim van der Meulen

28 juni 2018

13u20

Schrijfster Patricia Snel (50) woonde ruim vijf jaar in het buitenland. Ze zag veel expathuwelijken op de klippen ­lopen en schreef er een boek over, Expat Exit. "Al die luxe komt met een prijs. De man moet keihard werken en is vaak op reis, terwijl de vrouw zich thuis verveelt."

De hoofdpersoon in Expat Exit probeert na haar scheiding een nieuw bestaan op te bouwen - noodgedwongen op Curaçao, het land waar ze met haar ex-man naartoe verhuisde omdat hij er een baan aangeboden kreeg.­ ­

Teruggaan naar Nederland met hun zoon is onmogelijk zonder toestemming van haar ex: dat zou worden gezien als kinderontvoering. Het is de dagelijkse realiteit voor veel vrouwelijke expats, zegt Patricia Snel, die drieënhalf jaar in Singapore en twee jaar in het Caribisch gebied woonde.

