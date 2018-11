Je slechte karaktertrekken veranderen? Ja, maar het is niet zo simpel als je denkt Liesbeth De Corte

06 november 2018

17u09

Bron: Tonic 0 Psycho Introvert, gierig, egocentrisch: iedereen heeft wel een karaktertrek die je wilt veranderen. Het goede nieuws? Met wat moeite lukt dat ook. Al zit er ook een addertje onder het gras. Wanneer je het niet goed aanpakt, kan het een averechtse uitkomst hebben.

Hele bibliotheken zijn volgeschreven met de vraag hoe je karakter gevormd wordt. Is je persoonlijkheid aangeleerd of aangeboren, en kan die in de loop der jaren nog aanpassen? Het antwoord op die laatste vraag is volmondig ‘ja’, althans toch volgens een nieuwe studie die gepubliceerd is in het vakblad Journal of Personality and Social Psychology.

Er is wel een keerzijde aan de medaille: het volstaat niet om je slechte trekjes te willen veranderen. Je moet ook effectief actie ondernemen. Doe je dat niet? Dan is de kans groot dat je het tegenovergestelde bereikt en die ene bepaalde eigenschap net in de kijker zet.

Big Five

Dat blijkt uit de studie van Nathan Hudson en zijn onderzoeksteam. Ze vroegen 377 studenten psychologie van de Southern Methodist University om deel te nemen aan een onderzoek dat 15 weken lang duurde. Bij aanvang kregen alle deelnemers de zogenoemde ‘Big Five’ onder hun neus geschoven, een persoonlijkheidsmodel dat de 5 belangrijkste karaktertrekken onderscheidt. Ze moesten aangeven aan welke eigenschappen ze wilden schaven. De meesten wilden graag emotioneel stabieler en extraverter zijn.

Aan het begin van elke week kregen de proefpersonen vier opdrachten. Door die uit te voeren, zouden ze hun persoonlijkheid veranderen in de richting die ze wilden. Iemand die wat spontaner uit de hoek wilt komen, zou bijvoorbeeld wat vaker “Hallo” moeten zeggen tegen wildvreemden. Aan het einde van elke week moesten de studenten aangeven of ze de opdrachten tot een goed einde hadden gebracht én ze moesten een enquête met 60 vragen over hun persoonlijkheid invullen. Normaal gezien werden de oefeningen ook elke keer moeilijker, zodat na verloop van tijd een grotere uitdaging werd om hun karaktertrekjes te veranderen.

Wat blijkt? Hoe meer opdrachten ze volbracht hadden, hoe meer hun persoonlijkheid veranderd was in de goede richting. Maar opvallend genoeg vonden de onderzoekers ook een averechts effect: wie de opdrachten niet fatsoenlijk uitvoerde, veranderde ook van karakter, maar niet in de gewenste richting. Waarom dat zo is, is niet helemaal duidelijk. De wetenschappers vermoeden dat de studenten die tekortschoten zichzelf nog strenger gaan beoordelen. Zo kan het goed zijn dat een introvert die het niet aandurfde om vreemden aan te spreken of een compliment te geven, zichzelf nog meer gaat beschouwen als een verlegen en terughoudend iemand.

Daarnaast zijn er ook enkel en alleen studenten psychologie onderzocht, dus je kan je afvragen of de studie heel representatief is. Bovendien moesten de deelnemers vragenlijsten invullen, waardoor het niet zeker is of er een causaal verband is. De conclusie? Enkel en alleen willen veranderen is niet voldoende, je moet er ook moeite voor doen, maar verder onderzoek is nodig.