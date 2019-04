Exclusief voor abonnees Je kunt veel emoties faken, maar blozen is altijd echt Kaj van Arkel

10 april 2019

09u09

Bron: ad.nl 0 Psycho Het gebeurt als je een compliment krijgt of als je een blunder begaat: blozen. Maar hoe komt dat en waarom doen we het eigenlijk?

“We blozen omdat we veel belang hechten aan wat anderen van ons vinden’’, vertelt Corine Dijk, klinisch psycholoog en gedragswetenschapper aan de Universiteit van Amsterdam. “Het is een non-verbale manier van communiceren waarmee we zeggen: hoe jij over mij denkt, doet er voor mij toe.’’

Daarnaast werkt blozen ontwapenend. Bijvoorbeeld als je per ongeluk een kop koffie over iemand heen gooit. “Door te blozen laat je zien dat je je bewust bent van je blunder en dat het je spijt’’, legt Dijk uit. “Je toont dat je actie niet kwaad bedoeld was.’’

Je hebt 25% van dit artikel gelezen

Lees je graag alle artikels op HLN? Krijg nu 1 maand onbeperkt en gratis toegang tot alle artikels. Ik wil toegang 1ste maand gratis Stop of pauzeer wanneer je wil ✓ Onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Iedere week gratis tickets en straffe kortingen