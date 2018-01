Je hebt meer gemeen met je vrienden dan je denkt SV

Dacht jij dat die gezamenlijke liefde voor rosé, Netflix-avonden en sushi toeval waren? Niets van. We delen meer met vrienden dan we dachten. Onze genen, bijvoorbeeld.

Volgens een nieuwe studie, die deze maand gepubliceerd werd in het tijdschrift 'Proceedings of the National Academy of Sciences', delen we niet alleen lief en leed met onze vrienden, maar ook ons dna. Dat ontdekte het onderzoeksteam van Stanford, Duke en de universiteit van Wisconsin nadat ze een genetische vergelijking bij 5.500 Amerikaanse jongeren uitvoerden.

Sociale homofilie

Uit de analyse bleek dat vrienden heel wat genetische overeenkomsten hebben. Opvallend meer dan mensen die elkaar bijvoorbeeld totaal niet kenden. De gelijkenis mag dan nog niet van hetzelfde kaliber zijn als tussen broers en zussen, ze is wel groot genoeg om meteen op te vallen.

Hoe dat precies komt? Waarschijnlijk heeft het te maken met het feit dat we ons aangetrokken voelen tot mensen met wie we een aantal eigenschappen delen. In wetenschappelijke termen wordt dit ook wel sociale homofilie genoemd. En net die gelijkenissen zijn vaak terug te lijden tot ons dna.

Maar er is nog een andere verklaring. Zo zouden mensen sneller vrienden maken binnen dezelfde sociale omgeving. De onderzoekers ontdekten immers dat vrienden opvallend vaak sociaal bepaalde eigenschappen delen, zoals opleiding en BMI. Bij eigenschappen zonder sterke interpersoonlijke dimensie, zoals lengte of haarkleur, treden er dan weer wel sneller verschillen op.

Dezelfde achtergrond

Dat vooral de sociale omgeving van belang is, bleek uit een analyse van het dna bij klasgenootjes. Zo bleek dat leerlingen minder genetische gelijkenissen met elkaar vertonen dan vrienden, maar wel opvallend veel meer dna met elkaar delen dan met vreemden. Daaruit concluderen de onderzoekers dat een gedeelde achtergrond en omgeving een cruciale rol spelen.

"Het bewijst nog maar eens hoe nauw genetica en sociale omstandigheden samenhangen," aldus professor Domingue. "De vraag is dan: omringen we ons bewust met mensen die net zoals wij zijn? Of is het door externe factoren, zoals sociale structuren, dat we net met die mensen in contact komen? Uit ons onderzoek blijkt dat vooral het laatste een doorslaggevende factor is."