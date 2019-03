Je goed excuseren, hoe doe je dat? Margo Verhasselt

30 maart 2019

08u06 0 Psycho “Het spijt me ... MAAR”, en hup. Daar ga je in de fout. Goed ruziemaken is een kunst, maar je goed verontschuldigen is ook een werkpunt voor velen. Wij helpen je op weg.

Een goed excuus wordt opgebouwd uit drie lettergrepen ‘het spijt me’. Geen ‘maar’ op het einde, geen smoesje waarom je het deed, geen verwijt dat zij dit ook al deden. Dat is hoe je volgens psycholoog Nancy Irwin je verontschuldigt als een volwassen persoon.

Wat mag er dan wel nog na dat excuus komen? Een bondige uitleg waarin je je fouten toegeeft. “Gebruik de persoons naam en maak kort en bondig duidelijk waarover je je excuseert”, legt ze uit. “Ga er niet vanuit dat ze het weten: er kunnen andere mensen of situaties aan verbonden zijn. Wees duidelijk. Alle goede excuses hebben een ding gemeen: je geeft toe dat je fout was.”

De website van the Association for Psychological Science stelt dat twee grootschalige studies aantonen dat niet alle excuses gelijk zijn. Maar toen onderzoekers van de Ohio State University en Eastern Kentucky University het onderzoek van dichterbij bekeken, ontdekte ze dat alle goede verontschuldigingen 6 elementen bevatten:

- Blijk van spijt

- Uitleg van wat mis ging

- Opnemen verantwoordelijkheid

- Laten zien dat je tot bekering bent gekomen

- Oplossing

- Vraag om vergeving

Eens alles vergeven en vergeten is, moet je je volgens Dr. Irwin ook niet blijven verontschuldigen. Je moet een keer aangeven dat je fout was en daarna verdergaan, zodat ook de relatie tussen beiden er niet onder lijdt. “Het vraagt om heel wat integriteit en moed om eerlijk te zijn in je relaties, of die nu professioneel, persoonlijk of intiem zijn”, benadrukt ze. “Sorry zeggen wanneer je fout was kan een relatie versterken. Mensen denken vaak dat ze zich dan in een zwakke positie plaatsen, maar niets is minder waar.”