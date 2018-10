Je gemeenste vrienden hebben het vaak het best met je voor Valérie Wauters

27 oktober 2018

17u51

Bron: Science Daily 0 Psycho We hebben allemaal wel een vriendin die met de regelmaat van de klok een kleine of grote belediging je richting uit stuurt. In plaats van haar uit je leven te verbannen is het misschien wel goed om daar even mee te wachten. Want misschien is zij net de persoon die het het allerbest met je voorheeft.

Psychologische wetenschapper Belén López-Pérez ging voor haar onderzoek uit van de hypothese dat sommige mensen hun vrienden niet persé beledigen om gemeen te zijn, maar omdat ze willen dat ze er op de lange termijn beter van worden. Een interessant idee, dat meteen ook door haar onderzoek ondersteund werd.

“We konden aantonen dat sommige mensen ‘wreed zijn om aardig te zijn’”, zegt López-Pérez daarover. “Dat wil zeggen dat ze kunnen besluiten dat het beter is iets te zeggen waardoor de ander zich slecht voelt, maar waardoor hij of zij op langere termijn wel een beter mens zal worden.”

Uit de studie kunnen we dus afleiden dat het dus niet gewoon pure slechtheid is die zo’n mensen drijft, maar sterker zelfs: empathie. Dit type vriendin heeft als doel om de beste versie van jou naar voren te toveren, en daarbij heiligt het doel vaak de middelen. Dat wil echter niet zeggen dat elke vriend of vriendin die je regelmatig beledigt het beste met je voorheeft. Sommige mensen zijn nu eenmaal écht slecht van inborst, en hen schrap je het best wel uit je leven. Jammer genoeg zal enkel tijd kunnen uitwijzen in welke categorie jouw vrienden vallen.