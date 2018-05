Je bent niet alleen: het is onmogelijk om normaal te praten als je nerveus bent Liesbeth De Corte

23 mei 2018

Het schaamrood verschijnt op de kaken én ik begin naar lucht te happen als ik praat. Neen, een mooi zicht is het niet als de zenuwpees in mij naar boven komt. Al een chance dat ik niet de enige ben. Maar hoe komt dit juist?

Of je nu je ex tegen het lijf loopt (die je stiekem nog niet vergeten bent), op het matje geroepen wordt bij de baas of een belangrijke speech moet geven voor een volle zaal. Als je zenuwachtig bent, struikel je al eens over je woorden. En dat is normaal, beweert psycholoog Ty Tashiro, die ook het boek Awkward: The Science of Why We’re Socially Awkward and Whay That’s Awesome.

Volgens Tashiro veroorzaken angst en verlegenheid heel wat afleiding, waardoor je niet altijd de juiste woorden vindt. “Bij eender welke sterke emotie, of het nu angst is of een ander negatief gevoel, wordt het moeilijker om goede zinnen te vormen,” legt hij uit.

Mensen die akward zijn, gedragen zich vaak ook extra kritisch voor zichzelf en checken hun omgeving nauwkeurig om te zien of er iets mis kan lopen. Het resultaat? Ze moeten ook mentaal meer werk verzetten dan mensen die zich altijd en immer op hun gemak voelen. “Het is eigenlijk ongelofelijk om te weten met hoeveel signalen ze rekening houden”, gaat Tashiro verder. Wanneer iemand zich niet alleen focust op een toespraak, maar ook nog op tientallen andere dingen, is het logisch dat er stopwoordjes als “pfoe” of “euhm” tussen sluipen. Of nog erger: dat je je verspreekt. Plots wordt "leuk om je te ontmoeten" een onverstaanbaar gebrabbel.

Structuur versus spontaan

De kans is trouwens groter dat je tijdens een spontaan gesprek er iets vreemd uitflapt. Voor een speech heeft quasi iedereen kriebels in de buik, maar je hebt een bepaalde opbouw en structuur in je hoofd waardoor je minder snel over je woorden struikelt. Kom je per toeval iemand tegen in de supermarkt die een babbeltje wil slaan, moet je op je qui vive zijn om gevat te antwoorden.

Nog volgens een studie van de Michigan State University en de University of Oxford hebben zenuwpezen en angsthazen de neiging om te focussen op hun fouten en zichzelf op de vingers te tikken. Dit zorgt natuurlijk voor nog meer afleiding, waardoor ze al snel verstrikt geraken in hun eigen uitleg. Hetzelfde geldt natuurlijk voor mensen met paniekaanvallen en angststoornissen.

Wetenschappers van de Brown University gaven 98 mensen de opdracht om een toespraak te houden. Niet bepaald een verrassing, maar mensen die een moeilijk, abstract onderwerp kregen zoals geometrische puzzels, maakten een pak meer taalfouten, zeiden vaker "euhm" of mompelden vaker dan de deelnemers die een gemakkelijk onderwerp kregen, zoals schattige baby’s.