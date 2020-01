Janelle Monáe out zich als non-binair: wat houdt dat in? Margo Verhasselt

14 januari 2020

12u03 0 Psycho Zangeres, actrice en LGBTQ-activist Janelle Monáe deed vrijdag op Twitter uit de doeken dat ze gender non-binair is. Wat houdt dat juist in?

Janelle Monáe denkt niet in hokjes. In 2018 vertelde ze al dat ze panseksueel was. Wanneer je panseksueel bent, val je op mensen ongeacht van hun genderidentiteit. Een panseksueel kan op iedereen vallen, ook op degene die zich niet thuis voelt in de hokjes man of vrouw. Dat is het verschil tussen een ‘pan-’ en een ‘bi-seksueel’: een biseksueel voelt zich aangetrokken door vrouwen en mannen. Voor een panseksueel is dat te beperkend.

“Er bestaat absoluut niets beter dan buiten de gendernormen leven”, schreef Monáe op Twitter, gevolgd door de #IAmNonBinary. Verder maakte Monáe er niet veel woorden aan vuil, maar de hashtag wordt over het algemeen gebruikt door mensen om hun verhalen te delen en uitleg te geven over de term.

Maar wat betekent non-binair zijn nu juist?

Wie non-binair, of genderqueer is, voelt zich niet thuis in de binaire gendercategorieën man of vrouw en voelt zich beter bij een andere, niet-binaire, genderidentiteit. In sommige gevallen combineren ze zowel vrouwelijke als mannelijke kenmerken of gaan ze die juist verwerpen.

Ook de Britse zanger Sam Smith deed vorig jaar in maart tijdens een podcast uit de doeken dat hij non-binair is. De muzikant zou ook aan familie en vrienden hebben gevraagd die voortaan niet meer als hij of hem te benoemen, maar wel als die.