James Cooke vaart weer uit met ‘Gert Late Night’: “Ik ben luid en druk maar gelukkig geen grijze muis” Redactie

19 april 2019

15u37 0 Psycho You love him or you hate him, maar één ding is zeker: James Cooke (34) laat niemand onbewogen. Vanaf maandag maakt de professionele flapuit het televisiescherm weer onveilig en haalt hij in ‘Gert Late Night’ de pieren uit de neus van zijn bekende gasten. Hoog tijd dus om de rollen eens om te draaien en zíjn bedgeheimen te ontfutselen. “Ik ben geen beest in bed.”

James Cooke in een matrozenpakje en bijpassend hoedje. Het is geen alledaags gezicht, maar het past hem wonderwel. Niet alleen omdat we op de Evanna staan, het plezierjacht dat straks opnieuw het decor zal vormen voor het populaire talkshow-programma ‘Gert Late Night’ op VIER. Net zoals een stoere zeebonk is James niet op zijn mond gevallen en schuwt hij een vuil woord niet.

Op zijn rechterarm prijkt voor de gelegenheid een neptattoo, ‘Gert 4 ever’. Een speelse knipoog naar zijn bromance met sparringpartner Gert Verhulst, met wie hij straks opnieuw onze huiskamers zal vullen en een gouden duo vormt. En of hij er zin in heeft. “We hebben het geluk dat we al enkele seizoenen kunnen leren hebben. De bedoeling is om elke keer een beetje beter te worden en lessen te trekken uit de dingen die niet zo goed gelopen zijn de vorige keren. Als we voelen dat we een stap terugzetten, is het niet de juiste weg.” Het volledige interview lees je morgen in NINA of op nina.be. Benieuwd naar de shoot? De behind-the-scenes bekijk je hier.

