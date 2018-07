Jaloers op je beste vriendin? Zo ga je er mee om Liesbeth De Corte

14u45 0 Psycho Je kent het scenario wel. Je hebt afgesproken met een vriendin en ze vertelt ronduit over haar laatste successen: die promotie op het werk, haar nieuwe handtas van Delvaux die ze aan een waanzinnige korting heeft kunnen shoppen en de kilo's die er bij haar afvliegen. En eigenlijk wil je blij zijn, toch voel je een steek van jaloezie. Zo maak je komaf met die vervelende gevoelens.

Taylor Swift heeft er in haar eentje voor gezorgd dat iedereen een squad wil hebben, oftewel een groep hechte, prachtige en succesvolle vrienden. Allemaal leuk en wel zo'n posse, het heeft wel één nadeel. Als je je laat omringen door ambitieuze vrouwen, komt er vroeg of laat wel eens een groen monster piepen. Jaloezie.

Volgens Lori Harder, een schrijfster en zelfverklaarde expert in mindfulness en self love, kan een beetje competitie geen kwaad. Dat zorgt ervoor dat je zelf je dromen en ambities blijft nastreven, maar die jaloezie mag natuurlijk niet uit de hand lopen. Dat kan wel eens voorvallen als je zelf enkele dipjes hebt meegemaakt, meent Harder nog.

Mean girl

"Ook in vriendengroepen kan competitiedrang de kop opsteken. We zijn immers opgegroeid met het idee dat er maar enkele begeerde plekjes zijn aan de top", legt ze uit aan de lifestylesite Well+Good. "Door die afgunst komt je eigen innerlijke mean girl piepen, die je wijsmaakt dat je 'niet genoeg' bent, of nog erger, dat je jouw vriendin moet overtreffen om zelf te slagen."

Of je nu jaloers bent op de carrière of het liefdesleven van je vriendin, eigenlijk komt dat knagende gevoel voort uit je eigen onzekerheid. "Voor we iemand in ons hart sluiten als vriend, hebben we vaak al heel wat ervaringen en relaties, soms niet allemaal even positief, achter de rug. En als je dus met iemand gaat wedijveren op vlak van trouwen, kinderen krijgen, een huis kopen of carrière maken, komt dat eigenlijk omdat jij jezelf niet 100 procent accepteert. Je relatie is simpelweg een spiegel van hoe jij jezelf voelt."

De enige manier om van die jaloezie af te komen, is door eens goed naar jezelf te kijken. "Als het competitiebeest in mij naar boven komt, neem ik altijd een adempauze en dwing ik mezelf om eens goed na te denken waar die gevoelens vandaan komen", vertelt Harder nog. Stapt je bestie in het huwelijksbootje? Dan moet je niet denken dat jij nooit de ware gaat vinden. Of heeft ze een belangrijke promotie gekregen? Dat wil niet zeggen dat jij nooit je droomjob gaat vinden. Het is heel belangrijk dat je dat beseft.

Heb je toch het gevoel dat je vriendin haar goede nieuws er echt inwrijft? Dan is het tijd om een openhartig gesprek te voeren. "Maak duidelijk dat je veel om haar geeft en dat je jullie vriendschap apprecieert, maar dat je een spanning voelt." En sta dan ook open voor feedback en commentaar van haar kant.