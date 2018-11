Ja, ook mannen hebben het best lastig met het schoonheidsideaal Timon Van Mechelen

14 november 2018

13u50 0 Psycho Dat vrouwen worstelen met het schoonheidsideaal weten we ondertussen. Maar we vergeten al eens dat ook mannen zich onzeker kunnen voelen over hun lijf en net zo goed druk voelen om af te vallen en gespierd te zijn. Daar herinnert een nieuwe studie van de Harvard-universiteit en de Technisch-Natuurwetenschappelijke Universiteit van Noorwegen ons nog eens aan.

Niet alleen vrouwen worden onder druk gezet om te beantwoorden aan het schoonheidsideaal, ook mannen moeten er zo goed mogelijk uitzien. En met goed, wordt het strakke en gespierde lichaam van voetballer Cristiano Ronaldo bedoeld. Hij heeft volgens mannen zelf het ideale droomlichaam. Dat blijkt uit een onderzoek onder 2.500 Amerikaanse mannen tussen de 18 en 32 jaar van de Harvard-universiteit en de Technisch-Natuurwetenschappelijke Universiteit van Noorwegen.

Een meerderheid van de deelnemers gaf aan een grote druk te voelen van de maatschappij. Om af te vallen, maar vooral om gespierder te zijn. Zeker brede schouders en zichtbare spieren zijn volgens de ondervraagden basiskenmerken van het ‘perfecte’ mannenlichaam waar ze massaal van dromen. Vooral jonge heren uit de studie zijn ontevreden over hun lichaam en overwegen daarom zelfs extreme oplossingen als anabolen (prestatieverhogende middelen die onder andere de spieropbouw bevorderen, nvdr) nemen.

“We zijn ons al lang bewust van eetproblemen bij jonge meisjes, onder andere omdat ze opkijken naar de onrealistische reclamebeelden van magere modellen”, vertelt Trine Tetlie Eik-Nes, één van de onderzoeksters die de studie mee uitvoerde. “Maar het probleem is dat mannen altijd dezelfde vragen werd gesteld. Zij dromen echter niet van een mager lichaam, ze willen gespierd zijn. Dus de vragen die aan vrouwen werden gesteld, zitten er helemaal naast als we willen ontdekken hoe mannen zich over hun lichaam voelen.”

Uit de studie bleek ook nog dat homo- en biseksuele mannen meer druk voelen om een gespierder lichaam te hebben dan heteroseksuele heren. Andere zaken zoals opleidingsniveau en achtergrond speelden geen rol in hoe mannen zich bij de heersende schoonheidsidealen voelen. Verder ontdekten de onderzoekers nog dat mannen die in grote mate geobsedeerd zijn met gespierder worden, een groter risico lopen op depressie, een alcoholprobleem en toegeving aan extreme diëten. Ook nemen ze sneller illegale en legale supplementen om gespierder te worden.

Mannen niet vergeten

Met andere woorden: de huidige maatschappij beïnvloedt zowel het zelfbeeld van mannen als vrouwen en het is belangrijk om mannen daarbij niet te vergeten. Ook zij worden namelijk dag in dag uit geconfronteerd met gespierde adonissen in reclamecampagnes. Ook zij worden nagekeken op straat als ze wat zwaarder zijn, ook zij zien dagelijks gespierde celebs en influencers voorbijkomen op Instagram. Ook zij lezen de artikels waarin bekende mannen met een buikje de grond in geboord worden. En ze durven er bovendien veel minder snel over praten omdat onzekere mannen ook nog eens als niet-sexy en onsuccesvol worden beschouwd. Er raakt dan ook steeds meer bekend over mannen en eetstoornissen. En ook zij kunnen doorslaan in kritisch naar zichzelf kijken en obsessief bezig zijn met trainen en gezonde voeding.

Voor vrouwen die worstelen met een vertekend schoonheidsideaal is er al redelijk veel aandacht in de media. En er wordt ook daadwerkelijk iets aan gedaan, ook al gaat het traag. Maar wanneer was de laatste keer dat jij een mannelijk plussize model zag meelopen in een modeshow? Of een man met bierbuikje zag poseren in een reclamecampagne? Wij kunnen ons zelfs niet één voorbeeld voor de geest halen. Tijd om ook daar verandering in te brengen!