Introvert aangelegd? Zo overleef je de feestdagen

23 december 2018

13u45

De eindeloze stroom van kerstfeesten, de verplichte borrels op de werkvloer en het drukke feestgedruis van oudejaar: introverten beleven momenteel niet de prettigste dagen. Maar het is niet nodig om te wanhopen. Met deze tips overleven ook de stiltezoekers de feestdagen.

1. Bereid enkele open vragen voor

Probeer een aantal open vragen te bedenken die anderen aan het praten zetten. Zo krijgen zij de verantwoordelijk om het gesprek te voeren. En laten we eerlijk zijn: de meeste mensen praten graag over zichzelf. Probeer na te denken over je eigen antwoorden zodat je niet dichtklapt op het moment zelf.

2. Bied je hulp aan

Of je nu meehelpt de tafel te dekken, het voorgerecht voor te bereiden of de afwas te doen: het aanbieden van je hulp zorgt ervoor dat je de kerstdrukte even kan ontvluchten en niet met het gevoel blijft zitten alsof je een gesprek moet starten.

3. Beslis wanneer je weggaat voordat je aankomt

Als je een leuke tijd beleeft, moet je natuurlijk niet weggaan. Maar jezelf een tijdstip geven om door te gaan, kan rustgevend werken. Probeer te vermijden om mee te rijden met vrienden of familie, zodat je niet op hen hoeft te rekenen om naar huis te gaan.

4. Ga op zoek naar extraverte mensen

Misschien neig je intuïtief naar mensen zoals jij. Toch is het een pak veiliger om extraverte mensen op te zoeken tijdens de feestdiners. Zij staan graag in de schijnwerpers en dragen maar al te graag de conversaties.

5. Draag iets comfortabel

Dat geldt voor iedereen, maar vooral introverte mensen. Gebruik de feestdagen niet om je nieuwe jurk of torenhoge hakken te showen.

6. Drink niet te veel

Een paar glazen wijn kan je iets losser maken, maar als je te veel overcompenseert en je extravert begint te gedragen, zou je de volgende dag weleens heel veel spijt kunnen hebben.

7. Hang rond bij de kinderen

Kinderen bevinden zich meestal helemaal in hun eigen wereld waardoor ze het zelfs niet doorhebben - of het kan hen niets schelen - dat jij iets onhandig zegt.

Good luck!