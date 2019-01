Internationale Vrouwendag wordt in Berlijn een officiële feestdag TVM

24 januari 2019

17u55 2 Psycho Het deelstaatparlement van Berlijn heeft vandaag de Internationale Vrouwendag op 8 maart goedgekeurd als een officiële feestdag. Zowel vrouwen als mannen die in de Duitse hoofdstad wonen, moeten dan niet gaan werken.

Hoewel de Internationale Vrouwendag in heel Duitsland al lange tijd een belangrijke feestdag is, krijgen werknemers er geen vrije dag voor. Dat is sinds vandaag in Berlijn wél het geval. Als eerste deelstaat van Duitsland werd daar namelijk de dag waarop de vrouw centraal staat, goedgekeurd als officiële feestdag. Het idee werd een tijd geleden al geopperd door de Berlijnse burgemeester Michael Müller. Hij kreeg daarbij steun van de regerende coalitie bestaande uit de sociaaldemocratische SPD en de socialistische partij Die Linke. Ook de groenen stemden voor.

Overigens krijgen in verschillende landen ter wereld mensen vrijaf op Internationale Vrouwendag. Zoals bijvoorbeeld in Rusland. Daar stijgt de verkoop rond die dag trouwens met meer dan 50%, omdat mannen er een boeket kopen voor de vrouwen in hun omgeving.

In China krijgen vrouwen dan weer een halve dag verlof, of dat raadt de overheid toch aan. In realiteit is het eerder een aanbeveling en doet elke werkgever wat hij wil. In de praktijk wordt dit dan ook niet vaak toegepast.

In de Verenigde Staten luidt Vrouwendag ook meteen ‘Women’s History Month’ in. Een presidentiële verklaring die ieder jaar de prestaties van Amerikaanse vrouwen eert.

En in ons land? Wel, daar is de toestand een beetje gecompliceerd. Naast Internationale Vrouwendag wordt er bij ons ook een Nationale Vrouwendag aangehouden door verschillende organisaties. Die gaat elk jaar door op 11 november en wordt dus gedeeld met Wapenstilstand. In 2003 diende senator Fatma Pehlivan (sp.a) wel een wetsvoorstel in om ook 8 maart tot een officiële feestdag te verklaren, maar intussen is er nog steeds geen beslissing genomen over de zaak.