Internationale vrouwendag: dit zijn nu al de strafste dames van 2018 Timon Van Mechelen

08 maart 2018

14u46 14 Psycho Voor ons zou het elke dag wel vrouwendag mogen zijn, maar vandaag staat extra in het teken van girl power! Ter ere van deze dag: 5 bekende vrouwen die méér doen dan alleen maar mooi, slim of sterk wezen.

1. Hilde Van Mieghem

2017 was een bewogen jaar voor actrice en regisseur Hilde Van Mieghem (59). Op professioneel vlak regisseerde ze haar zwangere dochter Marie Vinck in de zeer geslaagde verfilming van het boek ‘Sprakeloos’ van Tom Lanoye. Ze kreeg ook haar eerste kleinkind, Gloria, op wie ze met veel plezier regelmatig past. En toen moest de #MeToo-heisa nog beginnen. Toen het nieuws over Bart De Pauw bekend raakte, kwam Van Mieghem op voor de slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag; ze ontpopte zich tot spreekbuis van de anonieme vrouwen die bij de VRT een klacht indienden tegen de televisiemaker. Dat leverde haar een stroom van hatelijke reacties op, alsook een artikel op de website van P-Magazine waarin Van Mieghem hypocriet gedrag verweten wordt omdat ze het voortouw nam in de “Metoo”-discussie terwijl ze vroeger in het naaktblad Playboy had geposeerd. Gelukkig was de erkenning minstens even groot: weekblad Knack zette haar op de cover als Vrouw van het Jaar en ook u stemde haar de top-100 in. Voor ons mag ze die titel nog minstens een jaar lang verder dragen.

2. Sanne Cant

Het gaat hard voor ons nieuwe sportieve wonderkind Sanne Cant. De 27-jarige Antwerpse won eind vorige maand in Waregem de Cyclocross Masters en won zo haar twintigste seizoenzege. Een uitzonderlijk knappe prestatie en ook haar eigen persoonlijke doel. De wereldkampioenen veldrijden werd als beloning door het stadsbestuur van Herentals, waar ze woont, gehuldigd. Topsport alleen weggelegd voor mannen? Cant bewijst iedereen het tegendeel!

3. Oprah Winfrey

Begin dit jaar zorgde Oprah Winfrey (63) voor hét moment van de Golden Globes. Toen ze de carrièreprijs ‘Cecil B. DeMille Award’ - de prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan iemand die een “buitengewone bijdrage” heeft geleverd aan de entertainmentwereld - in ontvangst nam, gaf ze een indrukwekkende speech die de zaal op haar grondvesten deed daveren. In de nasleep van de Weinstein-affaire drukte ze actrices en andere vrouwen in Hollywood onder andere op het hart dat er andere tijden zitten aan te komen. “A new day is on the horizon” is hoe ze het zelf verwoordde. Ook stak ze jonge zwarte meisjes een hart onder de riem. “Ik ben me ervan bewust dat er op dit moment kleine meisjes kijken en zien hoe ik de eerste zwarte vrouw ben die deze prijs wint. Ik draag dit moment dan ook aan jullie op en aan “elke vrouw die ‘ik ook’ durft te zeggen en aan elke man die durft te luisteren”.

Haar fans deelden meteen na haar speech massaal tweets waarin ze Oprah (63) oproepen om deel te nemen aan de presidentsverkiezingen van 2020. #Oprah2020 en #Oprahforpresident werden meteen trending topics.

4. Bo Van Spilbeeck

VTM-presentator Boudewijn van Spilbeeck haalde begin februari het wereldnieuws toen hij besloot om door het leven te gaan als Bo en dus als vrouw. De reacties die volgden op haar coming-out waren hartverwarmend. Van Spilbeeck getuigde integer over haar verscheurdheid: haar onweerstaanbare verlangen om vrouw te zijn en tegelijk haar angst voor de reacties van de buitenwereld. “Gaat de Vlaamse kijker dit aanvaarden?”, vroeg ze zich (nog als man) af in de documentaire. “Gaan de mensen mij nog geloofwaardig vinden?” Dat bleek gelukkig mee te vallen. Op een enkele zuurpruim na, kreeg Van Spilbeeck alleen maar complimenten en steunbetuigingen. Ze werd uitgeroepen als rolmodel, iets waar wij ons alleen maar voor de volle 100 procent kunnen achter scharen.

5. Alle 'doorbrekers van de stilte'

Een concept waarvoor we de mosterd halen bij Time Magazine. Het tijdschrift riep namelijk alle vrouwen die zich uitgesproken hebben tegen seksuele intimidatie uit als ‘Person of the Year’. “Het begon met individuele zeer moedige acties van honderden vrouwen - en soms ook mannen - die naar voren kwamen om hun eigen verhaal te vertellen. Zij zijn de doorbrekers van de stilte,” aldus Time-hoofdredacteur Edward Felsenthal. En ook voor ons zijn zij allemaal ‘persoon van het jaar’.