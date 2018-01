Internationale knuffeldag: pak elkaar eens goed vast, het is goed voor je gezondheid SV

21 januari 2018

Vandaag is het internationale knuffeldag. Het uitgelezen moment om vrienden en familie eens dicht tegen je aan te trekken. Omdat jullie elkaar graag zien, uiteraard. Maar ook omdat je er zélf beter (lees: gelukkiger) van wordt. Eerlijk waar.

"Of je nu een familielid knuffelt of een wildvreemde, de mentale en fysieke voordelen blijven hetzelfde," aldus de website van National Hugging Day. Knuffelen zou namelijk stress en een hoge bloeddruk verminderen.

Het valt te betwijfelen of die nietsvermoedende voorbijganger even gelukkig wordt van een plotse pakkerd, maar voor jou zijn er in elk geval heel wat voordelen aan verbonden. Dat komt omdat een knuffel ervoor zorgt dat ons lichaam oxytocine gaat aanmaken, niet voor niets ook wel het knuffelhormoon genoemd. Deze stof verzacht gevoelens van onzekerheid en angst, het vermindert de hoeveelheid cortisol (het stresshormoon) en verlaagt de bloeddruk. En dat is nog lang niet alles: we zouden ons na een deugddoende knuffel ook minder eenzaam voelen, minder gespannen, meer zelfverzekerd en we zouden sneller banden smeden met anderen.

Een wildvreemde tegen je gilet trekken - zoals de website aanraadt - is waarschijnlijk niet het allerbeste idee. Maar je partner, huisgenoot, liefste broer of zus, of moeder en vader hebben er wellicht minder problemen mee. Ben je zo geen knuffelaar? Niemand die zeg dat je niet gewoon de hond of kat eens mag vastpakken. Al denk het beestje in kwestie daar misschien wel anders over.