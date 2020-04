Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen lanceert enquête #YouToo? Liesbeth De Corte

23 april 2020

11u00

Bron: Belga 0 Psycho Het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen lanceert een nationale seksisme-enquête ‘#YouToo?’. Met het onderzoek wil de organisatie peilen naar hoe Belgen denken over (on)gelijkheid en hoe vaak ze seksistisch behandeld worden.

“We begrijpen dat mensen momenteel andere zaken aan hun hoofd hebben dan seksisme”, verklaart het instituut in een persbericht. “Toch is het net nu erg belangrijk. De impact van de coronacrisis op gendergelijkheid is nog niet bekend, maar op korte termijn zijn er alvast een aantal negatieve effecten. Zoals de sterke stijging van het aantal meldingen van familiaal geweld en de verergering van straatintimidatie.”

De vragenlijst peilt naar seksisme op verschillende terreinen: de werkvloer, de media, het thuisfront, enzovoort. Het Instituut wil een zo breed, divers mogelijk publiek aanspreken om de enquête in te vullen.

Deelnemen kan online, in het Nederlands, Frans of Engels. Parallel met de open enquête die gericht is op de hele bevolking, wordt de vragenlijst voorgelegd aan een aselecte steekproef via het Rijksregister.