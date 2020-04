Instant ontspannen: 5 huis-tuin-en-keukenhacks tegen stress



07 april 2020

Een bonzend hart, een knoop in je maag, onbewust te snel ademhalen: stress kan hard toeslaan . We vergen vaak veel van onszelf, en worden ook nog continu overprikkeld, zeker nu het coronavirus het nieuws al wekenlang domineert. Gelukkig zijn er kleine manieren om de touwtjes opnieuw in handen te nemen.

1. CBD-olie

CBD, of cannabidiol, wordt gemaakt van hennep. Het heeft dezelfde rustgevende werking als zijn stoute broertje (cannabis), maar dan volledig legaal en THC-vrij. Je kan er dus niet stoned van worden. Een paar druppels CBD-olie onder de tong kalmeren je bij opstoten van stress en helpen bij een diepere nachtrust. Veel vrouwen nemen het ook om menstruatieklachten te verlichten.

2. Lavendel

Grootmoeders tip: een beetje lavendel voor instant rust. Hoe dat komt? Volgens Japanse wetenschappers zit de stof linalool, die in lavendel zit, daar voor iets tussen. Muizen die lavendel roken, durfden meer dan andere muizen. De Japanse onderzoekers concludeerden dat zij – door het linalool – minder stress ervoeren.

3. Een rustgevende app

Afleiding kan deugd doen. Speel bijvoorbeeld een spelletje op je telefoon. En dan geen ‘Candy Crush’, maar een speciaal ontworpen kalmerende game van Happify. Is je ademhaling te snel? De gratis The Breathing App helpt je je ademhaling tot rust te brengen. En het immens populaire Calm begeleidt je om rustig in slaap te vallen. Het voordeel van een app is dat je je telefoon op stressvolle momenten vaak al in de hand hebt.

4. ASMR

ASMR staat voor ‘autonomous sensory meridian response’, het tintelende gevoel dat sommige mensen in hun kruin, achterhoofd en nek krijgen van rustig getik van nagels of geknisper van papier. Sommigen omschrijven ASMR als een zeer ontspannen gekriebel aan je hersenen, anderen – onder wie ondergetekende –

worden er lichtjes agressief van. YouTube staat vol met ASMR-video’s. Laat die hersenen maar jeuken!

5. Verzwaarde dekens

Als je last hebt van slapeloosheid door stress kan een ‘weighted blanket’ misschien helpen. Het is letterlijk een zware deken, van tussen de 7 en 12 kilo, die zorgt voor een diepere nachtrust. Vergelijk het met een baby die ingebakerd wordt, of een echt goeie knuffel: een gelijke druk op je hele lichaam zou moeten zorgen voor een hogere waarde van serotonine en melatonine (die beide helpen bij het slapen) en een lager cortisol (dat je aanmaakt om alert te blijven). Er is nog maar weinig wetenschappelijk onderzoek naar gedaan, maar recensies zijn vaak positief.