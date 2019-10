Instagram bant filters die plastische chirurgie aanmoedigen: hoeveel kwaad kan zo'n effectje écht? Margo Verhasselt

23 oktober 2019

12u54 0 Psycho Snel een fotootje van jezelf posten met wat vollere lippen en een huid zonder rimpels? Daarvoor kiezen we tegenwoordig gewoon een filter uit op Instagram. Al zal dat perfecte kiekje binnenkort niet meer zo gemakkelijk te bekomen zijn. Spark AR, het bedrijf dat instaat voor de filters op Instagram, kondigde aan dat ze alle filters die plastische chirurgie aanmoedigen, zullen verwijderen.

Het verbannen van de filters hoort bij een strategie die het bedrijf ‘well-being policies’ noemt. Gebruikers van de app zullen dus niet langer een beroep kunnen doen op filters die hun lippen voller maken, hun wenkbrauwen liften, wangen opvullen, of andere filters die plastische ingrepen in de verf zetten. Naast het verwijderen van de effecten, wil Spark momenteel ook geen nieuwe filters goedkeuren die gerelateerd kunnen worden aan plastische chirurgie.

De perfecte versie van jezelf creëren met enkele tikken van je vinger in een app: handig, maar niet zonder risico waarschuwden enkele wetenschappers in een opiniestuk in het vaktijdschrift JAMA Facial Plastic Surgery. Waar vroeger die ‘perfecte schoonheden’ bewaard bleven tot modemagazines of tv-programma’s, zijn ze nu alomtegenwoordig. “Terwijl deze beelden de norm worden, verandert wereldwijd de perceptie over schoonheid. Dat kan een impact hebben op het zelfvertrouwen van iemand en kan Body Dysmorphic Disorder (BDD) (of ingebeelde lelijkheid, SV) triggeren”, benadrukken onderzoekers van Boston Medical Center (BMC).

De auteurs van het opiniestuk verwijzen ook naar studies die aantonen dat tienermeisjes die regelmatig hun foto’s bijwerken, meer bezorgd zijn over hun uiterlijk. Wie lijdt aan ingebeelde lelijkheid zou via sociale media dan weer bevestiging zoeken. Verder verwijzen de wetenschappers ook naar een studie waaruit blijkt dat ruim de helft van de plastisch chirurgen ooit patiënten zagen die er beter willen uitzien op een selfie.

Jongere generatie

De helft van de plastisch chirurgen in de VS krijgt regelmatig twintigers en dertigers over de vloer die harder willen lijken op die ene perfecte, bijgewerkte selfie. “Amerikaanse proporties neemt het hier nog niet aan, maar zelf kom ik het toch één tot twee keer per maand tegen”, vertelde Bart Decoopman, plastisch en esthetisch chirurg in Brugge eerder al. “Vooral de jongere generatie wil eruitzien als een bijgewerkte Facebook-foto die voor een recordaantal likes zorgt. Mensen gaan nu eenmaal op zoek naar hun ideaalbeeld. Tegenwoordig bestaan er ook genoeg eenvoudige programma’s om jezelf te ‘corrigeren’. Zeker als er dan veel positieve respons volgt, willen sommigen dat resultaat ook in werkelijkheid. Opgetrokken wenkbrauwen, bijgewerkte oogleden, een rechtere kaaklijn, een gecorrigeerde neus ...”

Mensen met Body Dysmorphic Disorder (BDD) of ingebeelde lelijkheid hebben onrealistische eisen. “Het fenomeen bestaat al een hele tijd”, zegt de Belgische psychiater Damiaan Denys, die er in Nederland al ruim een decennium onderzoek naar voert, aan De Morgen. “Het gaat om mensen die zichzelf lelijk vinden, hoewel er objectief gezien geen lelijkheid te zien is. Meer zelfs, het gaat soms om mensen die er quasi perfect uitzien, maar toch allerlei veranderingen willen. Het komt voor bij zowel mannen als vrouwen, al focussen vrouwen meer op het gezicht, de borsten en de billen en zijn mannen meer bezig met de hele lichaamsbouw. In 80% van de gevallen gaat het over het gezicht: de neus, de oren, de lippen ... die als te groot of te klein worden ervaren. Het kan tot in het absurde gaan.”