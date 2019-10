Exclusief voor abonnees Ingrid De Jonghe helpt jongeren uit de psychische nood: “Kinderen mogen vandaag geen kind meer zijn” Jan Stevens

18 oktober 2019

09u08

Bron: De Morgen 0 Psycho Als jeugdadvocaat kon Ingrid De Jonghe (64) het niet langer aanzien dat jongeren met psychische problemen nergens terechtkonden. Dus richtte ze negen jaar geleden TEJO (therapeuten voor jongeren) op. Vanavond wordt ze voor haar werk bekroond met de prestigieuze tweejaarlijkse opvoedingsprijs Filson Steers Mariman. “Sommige verhalen van jongeren slaan ons met verstomming.”

Vanavond ontvangt Ingrid De Jonghe in Het Paleis in Antwerpen de Prijs Filson Steers Mariman voor haar ‘inzet voor de opvoeding van kinderen of jongeren’. De tweejaarlijkse prijs is 60.000 euro waard. Geld dat jeugdadvocaat en -therapeut integraal wil investeren in TEJO. Op 13 maart 2010 opende in Antwerpen het eerste TEJO-huis zonder subsidies zijn deuren. Jongens en meisjes van 10 tot 20 konden er terecht voor kosteloze psychische hulp. Vandaag zijn er verspreid over Vlaanderen 14 zelfbedruipende huizen. Sinds de start klopten ruim 9.500 jonge mensen aan. Ze werden geholpen door 450 vrijwilligers, onder wie 220 therapeuten.

