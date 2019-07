Influencers worden steeds minder invloedrijk TVM

14 juli 2019

14u54

Bron: Nylon 0 Psycho Een nieuw onderzoek toont aan dat steeds minder mensen zich laten beïnvloeden op het internet door influencers. Dat zou onder andere komen doordat mensen te veel gesponsorde berichten te zien krijgen op hun sociale media pagina’s, waardoor ze er sneller overheen gaan.

Influencers zijn personen die per definitie, met name via sociale media, veel invloed hebben op andere mensen. Het idee is dat zij, in ruil voor een geldbedrag of bijvoorbeeld een gratis etentje, bepaalde zaken onder de aandacht brengen bij hun volgers. Maar het is net hun invloed die nu in toenemende mate blijkt af te nemen. Dat staat te lezen in een artikel dat werd gepubliceerd door Mobile Marketer en gebaseerd is op cijfers van de firma InfluencerDB.

Het bedrijf onderzoekt statistieken over het bereik van influencers en kwam tot de conclusie dat niet-gesponsorde berichten op sociale media 2% minder mensen bereikten in het eerste kwartaal van 2019. Ze worden ook minder geliked en het aantal reacties ligt lager, oftewel het ‘engagement’ daalt om het in sociale media termen te zeggen. Gesponsorde posts bereiken wel nog steeds evenveel mensen, maar dat heeft volgens het bedrijf te maken met het algoritme van Instagram en Facebook dat deze berichten hoger plaatst. Ze schrijven de tegenstrijdigheid ook toe aan het feit dat influencers meer moeite steken in posts waarvoor betaald is.

Net doordat mensen die gesponsorde berichten vaker en hoger zien terugkeren in hun feeds, scrollen ze makkelijker overheen de andere posts. Doordat de niet-betaalde posts van influencers minder mensen bereiken, bereiken ze in totaal volgens InfluencerDB ook minder mensen wat slecht is voor hun ‘algemene invloed’. De gesponsorde posts hebben overigens ook een minder hoog ‘engagement’ dan 3 jaar geleden (2.4% ivg met 4%).

‘Micro-influencers’

Deze resultaten liggen in lijn met het Streetwear Impact-rapport dat eerder dit jaar gepubliceerd werd door de populaire website Hypebeast. Ook zij concludeerden toen dat de invloed van influencers afneemt. Met name dan de mensen met een paar honderdduizend volgers. De influencers met volgers tussen de 1.000 en 5.000 bereiken in verhouding net meer mensen.

In vaktermen worden mensen met een beperkt aantal volgers ook wel ‘micro-influencers' of ‘nano-influencers’ genoemd. We schreven eerder al dat zij steeds meer in trek zijn. “Micro- en Nano-influencers hebben iets dat grotere influencers niet hebben, ze zijn authentieker, focussen meer op een niche en creëren hierbij een personal touch en net daarom zijn ze zo in opmars” zei Yasmin Vantuykom, oprichter van Efluenz, daar toen over.