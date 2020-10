Ine Van Wymersch (40), jongste topmagistraat van het land, schrijft levensverhaal van vrouw die euthanasie plant. “Ik heb vaak tegen mezelf gezegd: ‘Ine, probeer haar níét te redden’” Redactie

09 oktober 2020

10u03 0 Psycho Thuis is ze moeder van vier kinderen, op de werkvloer jongste topmagistraat van het land, en sinds deze week ook auteur. Ine Van Wymersch (40) schreef ‘Als je wieg op drijfzand staat’: het beklijvende, op waarheid gebaseerde verhaal van een vrouw op weg naar euthanasie.

'Als je wieg op drijfzand staat’ is het levensverhaal van de 53-jarige Elvire (een schuilnaam). Elvire wil euthanasie voor ondraaglijk psychisch lijden. Ze is sinds haar geboorte aan haar lot overgelaten. Van kleins af aan misbruikt. Verstoten. Verkracht. Mishandeld door agressieve mannen. Ze wordt dakloos door een echtscheiding, heeft geen inkomen en belandt in een depressie, waarna de rechter haar drie kinderen aan de vader toewijst. Elvire mag geen moeder zijn en daarom wil ze dood.

Sterven kan pas als ze in een brief aan haar kinderen uitlegt wat haar drijft tot euthanasie. Díé afscheidsbrief is vandaag een boek. Het boek van Ine Van Wymersch. “Elvire en ik hebben toevallig elkaars pad gekruist”, vertelt ze. “Omdat ik haar wanhoop door de telefoon hoorde, spoorde ik haar dossier zelf op. Toen Elvire het in handen kreeg, zei ze: ‘Bedankt. Dit is alles wat ik nog nodig had om te sterven’. Ik schrok, ja. Had ik haar nu net een toegangsticket gegeven voor de dood?”

