Exclusief voor abonnees In tijden van uiterlijk vertoon vallen ‘sapioseksuelen’ op intelligentie: “Intellect kan uiterlijk compenseren” Nadine Van Der Linden

15 augustus 2019

20u57 5 Psycho De Franse media raken al dagen niet uitgepraat over hun staatssecretaris Marlène Schiappa, (36) die in een interview verklaarde ‘sapioseksueel’ te zijn. Deze groep mensen - sapioseksuelen, dus - voelt zich aangetrokken tot de intelligentie van een ander, uiterlijk is zwaar ondergeschikt. Dat seks deels tussen de oren zit, was reeds bekend. Maar zijn er inderdaad koppels bij wie het oog niet veel wil, als er maar erudiet wordt gefezeld?

Het begon zo: Marlène Schiappa gaf vorige week een interview aan de krant Le Journal du Dimanche. Het ging over de gelijkheid tussen man en vrouw, een thema waar ze als Franse staatssecretaris voor bevoegd is. Doch, gaandeweg zwermde het ernstige gesprek naar Alain Juppé (73), tussen 1995 en 1997 premier van Frankrijk. Juppé is een nette man, doch niet bepaald een jonge hengst uit een Calvin Klein-reclame. Niettemin: Schiappa vindt ‘m sexy, bekende ze, want ‘Ik ben sapioseksueel’. De journalist voegde toe, “Vertaling: iemand die opgewonden wordt van intelligentie” (‘sapiens’ betekent wijs) waarop Franse media de passage gretig deelden. Want jongens, wat is dat nu weer, sapioseksualiteit?! Moet je mekaar in bed dan ‘Kritik der reinen Vernunft’ liggen voorlezen?

Geprikkeld door goede gesprekken

