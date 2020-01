In de UK kan je nu behandeld worden voor je bingewatchverslaving NA

20 januari 2020

17u06

Bron: The Telegraph 0 Psycho In het Verenigd Koninkrijk zijn voor het eerst mensen behandeld voor een bingewatchverslaving. De patiënten klopten daarvoor aan bij de Harley Street Clinic nadat ze merkten dat Netflix en co hun leven hadden overgenomen.

Iedereen doet het weleens: de ene na de aflevering verslinden van zijn favoriete Netflixserie, maar sommigen kunnen ook echt verslaafd raken aan bingewatchen. En dat kan heel wat kwalijke gevolgen hebben voor je gezondheid. Je laat er je slaap voor, presteert minder op het werk of op school en verwaarloost je sociale relaties.

Adam Cox, een Britse psychotherapeut behandelde ondertussen 3 patiënten met zo’n verslaving. “Alle 3 waren ze in een gevaarlijke lus terechtgekomen waarbij ze er maar niet in slaagden om te stoppen met kijken naar een bepaalde serie. Ze moesten gewoon de volgende aflevering bekijken, en de daaropvolgende én de daaropvolgende”, aldus Cox.

Dat komt volgens hem omdat bij bingewatchwaardige series het beloningsmechanisme stimuleert. “Een tv-cliffhanger stimuleert, net zoals bij alcohol en drugs, het beloningsmechanisme in het brein. Er komt dopamine vrij en dat kan een probleem vormen voor mensen die veel stress of angst ervaren. Ze creëren een slaaptekort, waardoor hun productiviteit daalt en ze geen goede relaties meer kunnen aangaan.” Hij behandelde hen met counseling en cognitieve gedragstherapie om hen van hun verslaving af te helpen.

Een andere mogelijkheid om mensen minder aan te zetten tot bingewatchen is opnieuw over te schakelen naar een standaar televisiemodel waarbij de kijkers maar één aflevering per week kunnen zien in plaats van een heel seizoen of meerdere in één keer. Al zijn de meeste televisiekijkers daar niet zo voor te vinden. De aandoening wordt momenteel nog niet herkend en Netflix wilde niet reageren op het nieuws.