Iets lekkers bakken helpt volgens de wetenschap om van een rothumeur af te geraken (+ 5 recepten)

15u56

Bron: Munchies Vice 0 Foto door Erol Ahmed voor Unsplash Psycho Er zijn van die dagen dat alles tegensteekt en waarop je de hele wereld naar de verdoemenis wenst. Maar je hoéft je dag helemaal niet laten verpesten door een rothumeur. Volgens een onderzoek bij 658 studenten dat werd gepubliceerd in Journal of Positive Psychology, moet je simpelweg iets lekker bakken om terug goed gezind te worden.

De onderzoekers kwamen tot deze conclusie nadat ze dagboeken van 658 Amerikaanse studenten hadden vergeleken. Hen werd gevraagd om twee weken lang hun dagelijkse activiteiten en emoties bij te houden. Op dagen waarop de deelnemers alledaagse creatieve activiteiten zoals bakken en koken hadden uitgevoerd, waren ze een stuk beter geluimd.

“Dit onderzoek toont vooral het belang aan van alledaagse creativiteit. Uit een eerdere studie bleek al dat een goed humeur creativiteit beïnvloedt. Maar dit onderzoek laat net zien dat creatieve bezigheden je humeur erg sterk beïnvloeden,” aldus hoofdauteur van het onderzoek Tamlin Conner. Deze bevindingen zijn trouwens niet volledig nieuw, want bij psychiatrische patiënten wordt bakken bijvoorbeeld al langer gebruikt als een vorm van gedragstherapie.

Niet bepaald goed gezind vandaag, maar heb je geen inspiratie voor een lekker baksel? 5 overheerlijke recepten op een rijtje:

1. Amerikaanse cheesecake

Thinkstock

Wat heb je nodig:

200 g petit-beurrekoekjes

100 g boter, gesmolten + extra om in te vetten

8 g vanillesuiker

600 g roomkaas

15 g bakpoeder

175 g suiker

3 eieren

125 g volle room

100 g blauwe bessen

Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 150°C. Vet een springvorm in en bekleed de bodem met bakpapier. Mix de koekjes fijn in een blender, doe ze in een kom en roer er de gesmolten boter onder. Verdeel de gemalen koekjes over de bodem van de bakvorm en druk met de bolle kant van een lepel goed aan. Zet koel.

Stap 2: Meng de vanillesuiker, het bakpoeder, de suiker, de eieren, de room en de roomkaas met een garde tot een egale massa. Voeg er de helft van de blauwe bessen aan toe. Giet in de vorm en zet de taart ongeveer 1 uur in de oven. Laat nadien in de oven afkoelen tot kamertemperatuur. Zet de cheesecake voor het serveren minstens 4 uur afgedekt in de koelkast. Zo kan de vulling verder opstijven. Bestrooi met blauwe bessen.

2. Vanillecake met een hart van chocolade

NINA Kookt

Wat heb je nodig

Voor de chocoladecake

3 eieren

225 g suiker

16 g vanillesuiker

115 g boter

190 g zelfrijzende bloem

75 g fondant chocolade

Voor de vanillecake:

3 eieren

225 g suiker

16 g vanillesuiker

115 g boter

190 g zelfrijzende bloem

Uitsteekvormpjes

Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 160°C. Maak eerst een chocoladecake: klop de eieren met de vanille- en kristalsuiker tot een bleke en luchtige massa. Smelt de boter 30 seconden in de microgolfoven en meng goed onder de massa. Zeef de bloem hierboven en roer eronder.

Stap 2: Smelt de chocolade au bain marie en meng onder het beslag.

Stap 3: Vet een cakevorm in met boter en bestuif met bloem. Stort het beslag in de vorm en bak de cake 1 uur in de hete oven. Check naar het einde toe met een prikker: komt de prikker er schoon uit, dan is de cake klaar.

Stap 4: Haal uit de oven en laat afkoelen. Snij in plakken van ongeveer 2 cm en prik er de vormpjes uit. De kantjes heb je niet meer nodig en mag je opeten.

Stap 5: Bereid het beslag voor de vanillecake: doe exact hetzelfde als bij de chocoladecake, maar dan zonder de chocolade.

Stap 6: Vet de vorm opnieuw en en bestuif opnieuw met bloem. Doe er een bodempje van de vanillecake in. Plaats de chocoladecakevormpjes allemaal achter elkaar op het bodempje vanillecake en stort er de rest van het cakemengsel over, zodat de figuurtjes bedekt zijn.

Stap 7: Bak de cake 45 minuten in de hete oven.

3. Een fruitige (gezonde) mueslitaart

NINA Kookt

Wat heb je nodig?

150 g muesli

60 g gedroogde abrikozen, fijngehakt

2 el biochiazaad

50 g noten naar keuze, gehakt

2 el zonnebloemolie

2 el honing

150 g yoghurt op Griekse wijze

8 g vanillesuiker

150 g gemengde bessen - bv. aardbeien, blauwe bessen, frambozen

enkele muntblaadjes

Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 180°C. Doe de muesli met de abrikozen, het chiazaad, de noten, de olie en de honing in een blender en mix glad.Voeg eventueel nog wat olie en honing toe als de muesli te vast is.

Stap 2: Stort de mueslimengeling op een met bakpapier beklede bakplaat en strijk open tot een taart van 1 cm dik. Zet 20 minuten in de oven.

Stap 3: Meng de vanillesuiker onder de yoghurt. Besmeer hiermee de mueslibodem. Garneer met het fruit en werk af met de muntblaadjes.

4. Bananenbrood

NINA Kookt

Wat heb je nodig:

300 g rijpe bananen

240 g bloem, gezeefd

1 el bakpoeder

100 g boter

200 g suiker

8 g vanillesuiker

2 eieren

75 g gemengde noten, gehakt

120 ml volle yoghurt

snuf zout

Zo maak je het:

Stap 1: Verwarm de oven voor op 180 °C. Vet een cakevorm in en bekleed met bakpapier.

Stap 2: Prak de bananen. Voeg het bakpoeder en het zout bij de bloem.

Stap 3: Mix de boter met de suiker en vanillesuiker. Voeg 1 voor 1 de eieren en de yoghurt toe. Schep door het bloemmengsel.

Stap 4: Schep de bananenpuree en de gehakte noten door het beslag. Giet in de cakevorm en zet 1 uur in de oven. Laat afkoelen.

5. American Pancakes

NINA Kookt

Wat heb je nodig:

- 10 aardbeien

- 100 g bloem

- 1 el bakpoeder

- 3 el suiker

- 2 el honing

- 80 g gemengde noten, gehakt

- 1 tl zout

- 150 ml volle melk

- 1 ei

- 150 ml platte kaas

- 120 opklopbare room

- 50 g boter

Zo maak je het:

Stap 1: Was de aardbeien en snij in de helft. Bewaar een paar hele voor de garnering.

Stap 2: Splits het ei en klop met een mixer het eiwit stijf. Stap 2: Zeef de bloem boven een kom en voeg 1 eetlepel suiker, melk en de eidooier toe. Meng alles tot een stevige massa. Schep het eiwit erdoor. Smelt een klontje boter in een koekenpan en bak pannenkoekjes van het beslag.

Stap 3: Klop de slagroom stijf met de resterende suiker. Meng er de platte kaas onder.

Stap 4: Leg een pannenkoekje op een bord en schep er een lepel slagroom op. Leg er wat aardbeihelften op en dek af met een andere pannenkoek. Schep er nog wat room op, leg er nog een aardbeihelft op, bestrooi met de noten en druppel er wat honing over. Leg er nog wat hele aardbeien rond.