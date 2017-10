Iemands naam vergeten? 7 creatieve manieren om hem te achterhalen ND

14u07

Bron: Nsmbl, Want.nl 0 thinkstock Psycho Je hebt elkaar al een paar keer gezien, dus je kan het écht niet maken om "dingske" te roepen naar die persoon wiens naam je bent vergeten. Hoe achterhaal je die naam toch, zonder het nog eens opnieuw te moeten vragen? 'Want.nl' tipt zeven sluwe manieren om erachter te komen.

Heb je ook een e-mailadres?

Op een feestje van het werk, waardoor het extra gênant is dat een naam je niet te binnen schiet? Vraag dan als een volleerd professional naar het e-mailadres van die persoon, "zodat je in de toekomst een mail kan sturen". Een hele grote kans dat de volledige naam van die persoon in zijn e-mailadres zit. (Is dat níet het geval, dan is het raadzaam om die persoon eens aan te spreken op zijn hopeloos gedateerd e-mailadres. Tenzij je op een kinderfeestje bent, natuurlijk.)

Zet je je nummer even in mijn telefoon?

In dezelfde categorie: vraag onder de dekmantel van 'netwerken' naar het telefoonnummer van je gesprekspartner. Vraag hem wel om het nummer er zelf in te zetten, zodat hij of zij niet op je vingers kijkt als je met schaamrood op de wangen "kale meneer van de marketingafdeling" schrijft bij "naam". Je kijkt wel beter mee, zodat je achteraf niet heel je telefoonboek moet doorploegen op zoek naar die nieuwe persoon die zichzelf heeft toegevoegd.

Kennen jullie elkaar al?

Is het nogal vreemd om al meteen e-mailadressen en telefoonnummers uit te wisselen, probeer dan eens de tactiek uit waarbij je iemand anders bij jullie gesprek betrekt. "Kennen jullie elkaar eigenlijk al?", vraag je onschuldig aan een derde, waarna de ander zich in het beste geval nog eens opnieuw voorstelt.

Het businesskaartje

Zeker in professionele context is het businesskaartje jouw redder in nood. "Heb je anders een kaartje?" Niet zo raar als rechtstreeks naar een telefoonnummer en e-mailadres vragen, en wel extreem efficiënt om in één oogopslag zwart op wit de naam van je gesprekspartner te weten te komen.

Wat een leuke naam!

Toegegeven: deze is een beetje tricky. Maar weet je zeker dat je niet op de naam kan komen omdat die nu eenmaal niet zomaar "Jan" of "Emma" was, kan je proberen het gespreksonderwerp in de richting van de naam sturen. Iets à la "waarom hebben je ouders eigenlijk die naam gekozen?" of "heeft je naam een betekenis?" kan dan soelaas bieden. En je hebt meteen een mogelijk gênante stilte opgevuld als jullie uitgepraat waren. Wel opletten dat deze niet totaal verkeerd uitdraait en dat je hem enkel in de strijd werpt als je voelt dat het kan.

Wees creatief

Zit er geen enkele optie tussen die jou gepast lijkt voor de situatie? Probeer dan eens creatief te zijn door te beginnen over pasfoto's op identiteitskaarten en rijbewijzen (allemaal laten zien!), te vragen wie zijn naam met links kan schrijven (proberen maar!) of het gespreksonderwerp "hoe ze je naam uitspreken in het buitenland" er subtiel tussen te smokkelen. Voor al die opties geldt wel: zodra het op begint te vallen, zal jouw naam voortaan ook ingeruild worden voor "die rare". Discretie en subtiliteit blijven dus aan te raden.

Vraag het gewoon

Hoe langer je wacht met vragen "wat was je naam ook weer?", hoe gênanter het wordt. Na een halfjaar kan je echt niet meer vragen aan die nieuwe collega hoe hij ook weer heet. Zet je er eventjes over, excuseer je dat het de derde (vierde, vijfde?) keer is dat je het moet vragen en probeer het volgende keer écht te onthouden.