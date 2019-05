Huwelijk belangrijker dan geld om gelukkig te zijn



Nele Annemans

21 mei 2019

15u47

Bron: The Independent 0 Psycho ‘Geld maakt niet gelukkig’, het is een uitspraak waar menig moraalridder al weleens graag mee strooit. Maar uit een nieuw Brits onderzoek blijkt dat je rijkdom je inderdaad niet per se gelukkiger maakt. Wat wel hoog bovenaan het lijstje prijkt? Het huwelijk.

Een nieuwe enquête, die gepubliceerd werd door Office for National Statistics (ONS), toont aan dat naast een goede gezondheid ook je burgerlijke staat een belangrijke invloed heeft op je geluksgevoel. Zo blijkt uit de gegevens van een jaarlijkse bevolkingsenquête in Groot-Brittannië dat het huwelijk de economische welvaart heeft ingehaald in het lijstje met de belangrijkste factoren voor geluk.

Getrouwde mensen geven gemiddeld een 9,9% hogere score aan hun levenstevredenheid dan weduwen en 8,8% hoger dan mensen die gescheiden zijn. De singles waren dan weer 0,2% gelukkiger dan degenen die een echtscheiding achter de rug hadden. Dat resultaat bevestigt eerdere onderzoeken waaruit bleek dat alleenstaanden meestal over sterkere sociale netwerken beschikken, fitter zijn en meer genieten van hun me-time dan gescheiden leeftijdsgenoten.

Zo toonde een studie uit 2008 aan, die verscheen in het tijdschrift British Medical Journal, dat mensen die regelmatig contact hebben met 10 of meerdere mensen gelukkiger waren dan degenen die dat niet deden, en dat mensen met minder vrienden over het algemeen minder gelukkig waren.

“Het is erg belangrijk om goede relaties rondom ons op te bouwen en te onderhouden met mensen die betrokken zijn in ons privéleven. Onze partner, vrienden en familie zijn daarvoor ontzettend belangrijk. Vooral de kwaliteit van de relatie met onze partner is doorslaggevend voor ons geluk. Een goede relatie met onze partner zorgt ervoor dat we tot 5 keer meer kans hebben om gelukkig te zijn. Natuurlijk, aan een relatie werken is voor velen gemakkelijker gezegd dan gedaan. Maar toch is het mogelijk, vooral door meer voor de ander(en) over te hebben”, vertelde geluksprofessor Lieven Annemans daarover al eerder aan onze krant.

Die laatste studie toonde ook aan dat leeftijd een rol speelt in de mate van hoe gelukkig we ons voelen. Zo zouden jongere mensen meer tevreden zijn over hun leven, waarna ze op hun 40ste het laagste punt bereiken om weer gelukkiger te worden zodra ze de pensioengerechtigde leeftijd halen. Daarnaast scoren mensen die geld uitgeven aan hotels en restaurants ook hoger qua geluksniveau dan anderen die meer geld uitgeven aan verzekeringen en mobiele telefoonabonnementen.

Ook uit het Nationaal Geluksonderzoek van UGent blijkt dat rijkdom niet per se gelukkig maakt. Zo verlangt 7 op de 10 Belgen naar een hoger inkomen, maar zodra we de piek van € 4.000 à 4.500 netto per maand halen, daalt het geluk. Het voortdurend verlangen naar meer geld in combinatie met minder vrienden maken die groep ongelukkiger. “Als we al enig geluk puren uit materiële rijkdom, dan is dat sowieso van korte duur. Het geluksgevoel dat sommigen ervaren als ze bijvoorbeeld een nieuwe dure wagen kopen vervaagt zeer snel. Vaak ziet men ook dat men dure dingen koopt om een gebrek aan echt geluk te compenseren. En hoe meer men heeft, hoe meer sommigen nog extra lijken te willen”, aldus de geluksprofessor.