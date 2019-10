Honger? Dan ben je misschien hangry, maar niet egoïstisch Liesbeth De Corte

23 oktober 2019

08u26 0 Psycho Zo veel honger hebben dat je plots chagrijnig en onaardig wordt, het kan iedereen overkomen. Maar maakt het je ook egoïstischer? Blijkbaar niet, zo heeft een nieuwe studie aangetoond.

Joey doesn’t share food! Het is één van de meest iconische zinnen uit ‘Friends’. En eerlijk: we begrijpen Joey volledig. Niets zo vervelend als moeten wachten op je bord met eten, en als het ein-de-lijk arriveert, wil iemand ervan proeven. Het fenomeen is zelfs zo herkenbaar, dat enkele wetenschappers er zich vragen bij stelden. Hoe reageren mensen als ze honger hebben? Gedragen ze zich daadwerkelijk egoïstischer? Hebben ze de neiging om in hun eigenbelang te handelen en minder te delen?

Psychologen uit Duitsland (Universiteiten van Giessen, Hildesheim en Bamberg), Engeland (Universiteit van Oxford) en Nederland (de Vrije Universiteit Amsterdam) sloegen de handen in elkaar. Ze voerden twee experimenten uit bij 165 proefpersonen. Zij mochten de laatste 12 uur voor de experimenten niets meer eten. Vervolgens werden de deelnemers in twee groepen verdeeld. De ene helft kreeg bij de aanvang van het onderzoek iets lekkers zoals chocoladepudding voorgeschoteld, zodat hun maag zou stoppen met knorren en zodat de bloedsuikerspiegel de hoogte in zou schieten. De rest bleef - letterlijk en figuurlijk - op zijn honger zitten.

Tijdens de experimenten moesten de deelnemers een reeks taken uitvoeren. Zo konden ze bijvoorbeeld geld geven aan iemand anders of aan een goed doel. Op de manier konden de wetenschappers achterhalen hoe egoïstisch hun gedrag was. Wat blijkt? Er was nauwelijks verschil tussen de twee groepen. Bovendien werd er geen direct verband gevonden tussen bloedsuikerspiegels en de verschillende tests voor egoïsme.

Die resultaten werden nog eens bevestigd door twee aanvullende onderzoeken. Er was geen impact van honger op egoïsme, ook niet als ze voedsel moesten delen in plaats van geld.

Reputatie

“Acute honger zou egoïstische impulsen kunnen verhogen, maar onze resultaten tonen dat het niet noodzakelijkerwijs leidt tot meer egoïstisch gedrag. We denken dat sommige andere sociale behoeften voorrang kunnen hebben, zoals bezorgdheid over de eigen reputatie”, reageert Jan Häusser, hoogleraar sociale psychologie aan de Justus-Liebig-universiteit Giessen.

Waarom denken mensen over het algemeen dan dat honger mensen egoïstischer maakt? Is dat enkel en alleen de schuld van Joey? VU-hoogleraar Paul van Lange (sociale psychologie): “We hebben in eerder onderzoek gezien dat mensen de neiging hebben egoïstisch gedrag en motieven bij anderen te overschatten. Deze mythe van eigenbelang lijkt de vaste overtuiging te bevatten dat mensen in behoeftige omstandigheden hun ware zelf tonen, waarvan zij geloven dat deze grotendeels egoïstisch is. We weten nu dat dit voor acute honger een overschatting is.”