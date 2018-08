Hoeveel stuks uit onze kleerkast dragen we echt? Héél weinig, toont onderzoek aan Liesbeth De Corte

13 augustus 2018

17u25 0 Psycho Het is ons allemaal al weleens overkomen. Je staat voor een kleerkast die uitpuilt met stuks die je niet meer mooi vindt of die simpelweg niet meer passen, maar toch kan je er geen afscheid van nemen. Het gevolg? Een groot deel van je kast blijft netjes liggen en trek je nooit aan, en dat deel is véél groter dan je denkt.

Of het nu gaat over kledij, interieurspulletjes, kookgerij of eten: we kopen allemaal te veel, te onnodig en te onbewust. Dat vindt ook de internationale verhuisdienst Movinga. Om ons eens met de neus op de feiten te drukken, heeft het bedrijf een uitgebreid onderzoek uitgevoerd bij meer dan 18.000 mensen uit 20 verschillende landen, waaronder ook België. Bij ons werden er tussen de 500 en 800 inwoners ondervraagd.

Wat blijkt? We zijn ontzettend slecht in het inschatten van hoeveel kledingstukken uit onze kast we écht gebruiken. Van alle landen halen we zelfs de slechtste score. Zo hebben medewerkers van Movinga gevraagd hoeveel procent van onze kledingkast we denken het afgelopen jaar niet gedragen te hebben. Daarnaast hebben ze een inventaris gemaakt van onze kleerkast én hebben ze 12 maanden lang gecheckt welke stuks we wel (en niet) droegen.

Het verschil tussen die twee is verbazingwekkend groot. Zo hebben we in België een donkerbruin vermoeden dat we 26 procent van onze kleerkast niet aanraken. In werkelijkheid blijft maar liefst 88 procent in het stof liggen voor piet snot. We zeiden het al: een gigantisch verschil. Én ook jammer dat zo veel outfits zich onaangeraakt blijven opstapelen.

We zouden beter een voorbeeld nemen aan het kledinggebruik én beoordelingsvermogen van de Russen. Ze schatten dat ze zo'n 47 procent niet gedragen hebben, volgens de onderzoekers gaat het om 53 procent.

Voedselverspilling

Ook op het vlak van voeding zijn we behoorlijk naïef. We denken dat zo'n 10 procent van onze supermarktboodschappen in de vuilnisbak eindigt. In realiteit: 14 procent. Het gaat dan over afval dat we tijdens het koken wegkieperen en restjes die we na verloop van tijd ook weggooien. Dat zeggen althans de wetenschappers, nadat ze 6 maanden lang onze keukengewoontes hebben bestudeerd.

Hetzelfde geldt voor de spullen in huis. Of het nu gaat over een gieter, een superdeluxe haardroger of een kruimeldief die je ooit van je tante cadeau hebt gekregen: we hebben het in ons hoofd gehaald dat we 10 procent van alle spullen in huis niet gebruiken. In feite loopt dat op tot 15 procent.

"We hopen dat deze studie alle mensen aanmoedigt om eens in de spiegel te kijken, figuurlijk dan, en te zien hoe zij het huishouden organiseren", reageert Glenn Miotke van Movinga. "Er bestaan meer dan genoeg initiatieven die jouw onaangeraakte spullen wél kunnen gebruiken. Op die manier gaat er minder verloren en zitten we met minder afval, en heb jij zelf een opgeruimd en functioneel huis."