Hoeveel kind zit er nog in jou? Doe de test en ontdek hoe het met je innerlijke speelvogel gesteld is Astrid Van der Schueren

26 september 2020

08u32 0 Psycho Kom je als volwassene nog weg met gekke sokken en een grappig Garfield T-shirt? Hopelijk wel, want het kind in jezelf levend houden blijkt gezond voor lichaam en geest. “ Speelsheid helpt om dingen te relativeren en te verwerken” zegt kindertherapeut en spelcounselor Niels Roelant in NINA dit weekend. “Het helpt je om dingen te proberen die je normaal niet zou doen en om uit je comfortzone te komen”, dixit psychotherapeute Gerda Van Erkel. Hoe is het met jouw innerlijke speelvogel gesteld? Moet je hem wakker schudden of bereik je al een Peter Pan-waardig niveau als het op jeugdige speelsheid aankomt? Doe onze test.

1. Als kinderen je vragen om met hen te spelen ...

A. heb je het liefst dat ze een gezelschapsspelletje kiezen zodat je zelf niets hoeft te verzinnen.

B. kies je voor een kleurboek of lees je een verhaaltje voor.

C. kost het je weinig moeite om helemaal op te gaan in een spelletje verstoppertje.

D. kan je niet wachten om enthousiast het bos in te trekken en een kamp te bouwen.

2. Op een verkleedfeestje kies je de volgende outfit:

A. Je draagt je gewone kleren, maar zet een masker of een hoed op.

B. Je doet een keukenschort of een joggingpak aan en gaat als kok of voetballer.

C. Je draagt je oude trouwjurk of huurt een feestelijke outfit.

D. Je maakt zelf het pak van je favoriete superheld, inclusief cape, masker en accessoires.

3. Naar welke van de volgende creatieve activiteiten gaat jouw voorkeur uit?

A. een kleurplaat voor volwassenen inkleuren

B. een stilleven schilderen

C. boetseren of keramiek

D. een abstract kunstwerk maken met alles wat voorhanden is

4. Welke film kies je in de bioscoop?

A. een historische thriller

B. een romantisch drama

C. een komedie of avonturenfilm

D. een sciencefiction-, Disney- of fantasyfilm

5. Dit draag je tijdens een etentje bij vrienden:

A. een stijlvolle zwarte outfit en leren laarsjes

B. een jeans met een leuk hemdje en sneakers

C. een vrolijke rok of jurk met bijpassende accessoires

D. maakt niet uit, zolang het maar opvallend is

6. Wanneer je vierjarige dochter/nichtje een knalgele olifant tekent, zeg je:

A. Eigenlijk klopt dat niet helemaal, want echte olifanten zijn grijs.

B. Mooie kleur, maar het is niet helemaal juist.

C. Knap getekend!

D. Super, maar je bent de paarse stippen vergeten!

7. Een kind trekt je op een feestje een lege dansvloer op ...

A. Je zegt dat je naar het toilet moet en loopt snel weg.

B. Je danst heel even samen met hem een walsje.

C. Je geniet ervan om de gekke dansmoves van het kind te kopiëren.

D. Je gaat helemaal uit je dak, om te eindigen met een spagaat op de dansvloer.

8. Wat geef je cadeau aan een jarige vriendin?

A. een cadeaubon van haar favoriete winkel

B. een bos bloemen

C. een handgeschreven kaartje en iets moois voor haar interieur

D. een zelf samengesteld fotoboek met foto’s van jullie tweeën door de jaren heen

Resultaten

Je antwoordde meestal A:

Zelfs als kind zat er maar weinig speelvogel in jou. Je voelde je toen al het meest op je gemak tussen volwassenen. Je vindt het moeilijk om jezelf in de leefwereld van een kind te verplaatsen. Je houdt van voorspelbaarheid en speelt het liefst op veilig.

Je antwoordde meestal B:

Je houdt van kinderen en vertoeft graag in hun gezelschap, maar er zijn grenzen aan je inlevingsvermogen en je creativiteit. Je zegt niet meteen nee tegen een leuke verrassing, maar je blijft het liefst binnen je comfortzone. Als ouder zal je eerder de zorgende en verantwoordelijke rol op je nemen.

Je antwoordde meestal C:

‘Zot zijn doet geen zeer’ is jouw motto. Je bekijkt het leven van de luchtige kant. Je bent niet bang om nieuwe dingen te ontdekken, maar je zal nooit onnodige risico’s nemen. Je voelt je comfortabel bij kinderen omdat ze je fantasie stimuleren en je aan het lachen maken. Je durft experimenteren met een nieuw kapsel of een onverwachte kledingcombinatie.

Je antwoordde meestal D:

Peter Pan is jouw middle name. Als je de keuze had zou je nooit ouder geworden zijn. Je verkiest het gezelschap van kinderen boven dat van volwassenen en gaat geen avontuur of risico uit de weg. Je bent impulsief en leeft van dag tot dag, tot mogelijke ergernis van je partner. Je draagt graag T-shirts met gekke prints en kiest steevast voor fluo sneakers. Kinderen zijn dol op jou.

