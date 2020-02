Hoe ouder we worden, hoe vitaler we ons voelen: 55-plussers zeggen meer energie te hebben dan jongeren

Psycho 55-plussers voelen zich véél vitaler dan jongeren. Ze zeggen levenslustiger, minder moe en minder uitgeput te zijn dan de ‘actievere’ 18- tot 54-jarigen. Dat blijkt uit jongste Gezondheidsenquête van Scienscano naar het psychisch welbevinden van de Belg. Opvallend: hoe ouder, hoe meer we ons energiek voelen. “Met de herfst van het leven in zicht, doen we meer wat ons echt energie geeft.”

Hoeveel levensenergie heeft de Vlaming? Om daarop een antwoord te krijgen, stelde het Wetenschappelijk Instituut voor de Volksgezondheid Scienscano 4.300 Vlamingen de vraag ‘Hoe vaak voelde u zich de afgelopen vier weken levenslustig?’. Maar ook: ‘Hoe vaak had u veel energie, voelde u zich uitgeput en was u moe?’ Wat blijkt? We voelen ons almaar minder energiek. Waar de vitaliteitsscore in 2004 nog 67,4 op 100 bedroeg, was die in 2018 nog 63,4. Slechts één op de zes Vlamingen (17 procent) heeft naar eigen zeggen een ‘optimale levensenergie’ (een score van minimum 86,8). Veertien jaar eerder was dat nog één op de vier (25 procent).

Opvallend: de actieve bevolking tussen 25 en 54 jaar scoort beduidend minder goed voor wat betreft levenstevredenheid, psychisch welbevinden en levensenergie dan de 65- tot 74-jarigen. Een deel van de verklaring ligt volgens psychologen bij ‘werkstress’. Uit de Vlaamse werkbaarheidsmonitor 2019 nog bleek dat 840.000 Vlaamse werknemers psychische vermoeidheidsproblemen vertonen. Meer dan de helft (50,4 procent) zegt geen ‘werkbare job’ te hebben. “Door glijdende uren en thuiswerk is de grens tussen werk en privé vervaagd, waardoor het in het hoofd van de werknemer nog maar zelden echt rustig wordt”, weet arbeidspsycholoog Sara De Gieter (VUB). “Ons brein heeft die rust absoluut nodig, zo niet loopt de figuurlijke batterij echt wel leeg.” Burn-outs zijn dan ook een gevolg van het onvermogen om mentaal te recupereren.

Dokter Luc Swinnen, gespecialiseerd in werkstress, volgt De Gieter. “Als jongere hebben we allemaal een reeks ambities: carrière maken, een huis (ver)bouwen, een gezin stichten, kinderen opvoeden, sociale contacten onderhouden, … Een hele klus. Men komt ’s avonds laat thuis, schrokt hals over kop iets binnen, er is de zorg om de kinderen, om vervolgens voor het scherm te eindigen. Gezond eten, 8 uur slapen, 10.000 stappen per dag,… het komt er dus allemaal niet van.” Het is een levensstijl die niet echt energie geeft.

De 55-plusser richt zich meer op wat hij leuk vindt, wat hem energie geeft Koen Lowet

“Voor een 55-plusser zijn de meeste van die zorgen voorbij. Hij weet ook dat de herfst van het leven nadert: het pensioen lonkt aan de horizon, de eerste kleinkinderen komen eraan en er worden volop plannen gesmeed”, weet Swinnen. “De ‘arbeidsethos’ wordt vanzelf wat minder: het hoeft zo allemaal niet meer. De drang om er nog iets van te maken alvorens definitief in de zetel te belanden, komt sterker opzetten – men wil ‘leven’.”

Swinnen doelt daarmee op de 55-plusser die veel meer dan vroeger op reist, musea en concerten bezoekt en contacten met vrienden onderhoudt. Psycholoog Koen Lowet treedt hem hierin bij: “De vrijetijdsbesteding van de 55-plusser is anders: hij richt zich meer op wat hij leuk vindt, wat hem energie geeft. Hij schakelt over op een andere ‘work-lifebalance’, eventueel door gebruik te maken van arbeidsduurvermindering, onder meer om meer tijd met familie door te brengen.”

Vitaliteitsscore

Opvallend: hoe ouder, hoe méér we ons energiek voelen. Dubbel zoveel 75-plussers dan min 55-jarigen beschikken over een ‘optimale levensenergie’, zo blijkt nog uit de Gezondheidsenquête. Lowet wijst op de toenemende levensverwachting, die nu al 82,3 jaar bedraagt, en op het gegeven dat we ook langer gezond blijven. Dat is nu gemiddeld al meer dan 64 jaar. “Daardoor kunnen we lichamelijk langer genieten van activiteiten. Wandelen en fietsen zijn enorm in de mode. Actief bezig zijn gééft ook energie, wat ons langer vitaler houdt.”

Het vertaalt zich in het succes van heel wat seniorenverenigingen. Maar sociale contacten opbouwen en eropuit trekken met vrienden zorgt ook voor de aanmaak van endorfines, geluksstoffen die een goed gevoel geven, verklaart de psycholoog. “Dergelijke ‘gedragsactivatie’ is dan ook een zeer actieve methode om bijvoorbeeld een depressie te overwinnen.”

Met een gemiddelde Vlaamse vitaliteitsscore van 63,4 voelen we ons wel nog duidelijk vitaler dan onze landgenoten in Brussel (55,7) en Wallonië (55,1).