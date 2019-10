Hoe narcistisch zijn ook voordelen kan hebben TVM

Bron: BBC, EurekAlert 8 Psycho Mensen met een narcistische persoonlijkheid voelen zich constant verheven boven de ander, ze vinden het geweldig om bewonderd te worden, hebben een gebrek aan inlevingsvermogen, zijn egoïstisch en dominant. Volgens nieuw onderzoek van de Queen’s Universiteit van Belfast ervaren ze daardoor ook minder stress en angst en zijn ze minder vatbaar voor depressies.

Volgens internationale onderzoeken heeft 1 tot 6% van de bevolking last van een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Hoewel de kenmerken ervan niet meteen positieve connotaties opwekken, blijkt uit het nieuwe onderzoek van de Queen’s Universiteit van Belfast dat narcistisch zijn ook bepaalde voordelen heeft. Professor Kostas Papageorgiou, die het onderzoek leidde, schreef er 2 artikels over in Personality and Individual Differences en European Psychiatry.

Dokter Papageorgiou legt uit: “De narcist maakt samen met de machiavellist en de psychopaat in de persoonlijkheidspsychologie uit tot ‘The Dark Triad’ of de ‘Duistere Drie’. Er zijn 2 belangrijke types van narcisme: kwetsbaar en grandioos. Kwetsbare narcisten zijn waarschijnlijk defensiever en ze beschouwen het gedrag van anderen sneller als vijandig. Terwijl grandioze narcisten zichzelf meestal overdreven belangrijk vinden en de hele tijd bezig zijn met status en macht.”

Desondanks al deze negatieve aspecten, zit het aantal mensen dat gediagnosticeerd wordt met een narcistische persoonlijkheidsstoornis echter al jaren in de lift. Psychologen stellen zelfs soms dat er een narcistische epidemie is uitgebroken. Verschillende onderzoeken hebben ook al aangetoond dat narcisten vaak sneller opklimmen op de carrièreladder en gemiddeld best veel vrienden hebben omdat ze er vaak goed uitzien, een vlotte babbel hebben en zeer charmant zijn - als het hen uitkomt. Dat interesseerde Papageorgiou en daarom besloot hij zijn onderzoek te richten op de vraag: waarom zijn narcisten in opkomst en zijn ze vaak succesvol terwijl ze gekenmerkt worden door negatieve aspecten?

Hij sprak daarvoor in totaal met 700 volwassenen, verdeeld over 3 verschillende studies, en ontdekte zo dat narcisme niet enkel iets negatiefs is. Of althans toch niet voor de narcisten zelf. Zo ervaren ze minder stress en vinden ze het leven minder vaak stressvol, omdat hun zelfvertrouwen en grootheidswaanzin hen daartegen beschermen. Omdat ze vaker ondernemend en creatief zouden zijn, komen ook depressies minder voor, stelt dokter Papageorgiou. “Hoewel zeker niet alle dimensies die narcisme kenmerken goed zijn, zijn er bepaalde aspecten die tot positieve resultaten kunnen leiden”, concludeert hij.

Sneller bedreigd

In het verleden hebben andere onderzoeken echter ook het tegendeel aangetoond. Zo onderzochten psychologen van de Universiteit van Michigan in 2010 de lichamelijke stressreactie van narcisten. Zij concludeerden dat ze zich snel bedreigd voelen wanneer ze zich in een beoordelende situatie bevinden, waardoor ze net vaker stress en angst ervaren. Een ander onderzoek van de Universiteit van Pennsylvania uit 2015 toonde aan dat het ‘pijnnetwerk’ - een groep hersengebieden dat in werking treedt wanneer iemand emotioneel of fysiek wordt gekwetst - bij narcisten vaak actiever blijkt. Met andere woorden ervaart een narcist gevoelens van afwijzing of buitengesloten worden letterlijk als pijn.