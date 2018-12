Hoe leg je aan een kind uit dat ‘prinses Roos’ uit het leven stapte? Nina Dillen

10 december 2018

22u44

Bron: eigen berichtgeving 0 Psycho De jonge actrice Désirée Viola (26) - bekend als prinses Roos uit de Ketnet-serie ‘Prinsessia’ - stapte vrijdag onverwacht uit het leven. Naast haar familie en vrienden blijven ook heel wat jonge fans verdrietig achter. “Praat erover met kinderen en verbloem de waarheid niet,” tipt rouwexpert Manu Keirse.

Ook al heeft een zoon of dochter ‘prinses Roos’ nooit persoonlijk gekend, toch kan het voor de kleinsten zwaar vallen om afscheid te nemen van hun Ketnet-idool. “Voor kinderen zijn figuren als ‘prinses Roos’ mensen waarmee ze zich identificeren,” legt professor Manu Keirse uit, psycholoog, dokter en expert in rouwverwerking. “Je moet dat niet weglachen alsof ze haar nooit gekend hebben, want zij hebben wel dat gevoel. Kinderen zagen prinses Roos dagelijks van heel dichtbij, in de huiskamer via het televisiescherm. Het is heel normaal dat ze zich verdrietig voelen. Neem die gevoelens dan ook serieus.”

De waarheid vertellen

Patrick Breugelmans, de papa van Désirée, hoopt dat de zelfdoding van zijn dochter ervoor zorgt dat er over het thema gepraat zal worden. Ook Keirse benadrukt dat we het onderwerp vooral niet uit de weg mogen gaan. “Goed en genuanceerd communiceren over wat er gebeurd is, is heel belangrijk. Je kan zelfdoding naar kinderen toe uitleggen als een situatie waarbij iemand voor zo’n groot probleem komt dat staan dat hij of zij geen uitweg meer ziet, en daardoor beslist om uit het leven te stappen. Vertel erbij dat je eruit kan leren, namelijk dat ze zelf altijd hulp kunnen vragen aan anderen als ze het moeilijk hebben. Geef aan dat ze altijd bij jou terecht kunnen als ze zelf met lastige gedachten of gevoelens zitten.” Liegen of de situatie proberen verbloemen, kan op termijn alleen maar een negatief effect hebben, vervolgt Keirse. “Als je de waarheid niet vertelt, ontdekken ze die vroeg of laat zelf wel. Dan kunnen ze zich heel eenzaam voelen als ze het zonder begeleiding te weten komen.”

Vier sleutels

Eens de situatie uitgelegd is, zijn er volgens Keirse vier essentiële sleutels in het verwerkingsproces, waarbij je kinderen kan helpen om hun verdriet een plaats te geven.

1. “Luister naar de kinderen en laat ze alle vragen stellen die ze hebben. In plaats van zelf meteen uitleg te willen geven, wacht je beter af met welke vragen kinderen zelf zitten.”

2. “Geef eerlijk antwoord op al hun vragen. We zijn vaak bang om de waarheid te vertellen, omdat we denken dat die te hard is voor kinderen. Maar toch is het belangrijk om dit wel te doen.”

3. “Omring kinderen met warmte en genegenheid. Laat ze verdrietig zijn, zonder te beoordelen of af te keuren.”

4. “Help hen herinneringen levendig te houden, door de persoon niet dood te zwijgen maar er regelmatig over te praten.”

Wie met vragen zit over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en op zelfmoord1813.be.