Hoe je socialer kunt worden als je verlegen bent TVM

07 juni 2018

13u04 0 Psycho Sommige mensen zijn spontane flapuiten en kunnen met iedereen een praatje doen, anderen keren helemaal in zichzelf in sociale situaties. Vervelend, want verlegenheid kan je behoorlijk beperken in het leven. Al hoeft dat gelukkig niet. Met deze tips komt het helemaal goed.

1. Werk aan je zelfvertrouwen

Je kunt natuurlijk gewoon een introvert persoon zijn, zonder dat je onzeker hoeft te zijn. Maar vaak gaat verlegenheid wel gepaard met onzekerheid. Je hebt het gevoel dat je minder waard bent dan anderen, dat je lelijker bent of minder grappig. Iedereen is wel een beetje onzeker en daar is niets mis mee. Maar als je het gevoel hebt dat je onzekerheid je belemmert, is het tijd om eraan te werken.

Begin bij het begin: geloof in jezelf. Het klinkt cliché, maar zo werkt het wel. Stop met aan jezelf te twijfelen: als je ergens zeker van bent, dan is daar vast wel een reden voor. Wanneer jij op je eigen kennis en expertise vertrouwt, zal je zien dat anderen al snel hetzelfde zullen doen. Heel belangrijk daarbij is natuurlijk jezelf kennen. Wat zijn jouw sterktes? En waar weet je dan weer minder over? Heb je er zelf geen idee van? Ga dan eens te rade bij mensen die je goed kennen. Dat kunnen collega’s zijn, maar ook vrienden en familie zijn een schat aan informatie over jezelf. Onthoud in ieder geval dat je evenveel waard bent als een ander. Je hebt je eigen kwaliteiten en gebreken, en ook je eigen waarde.

2. Stop met je druk maken over wat anderen van je denken

Makkelijker gezegd dan gedaan, want we doen het bijna allemaal. We willen dat anderen ons graag hebben, cool vinden en respecteren. Alleen gaan we daar soms veel te ver in en sommige mensen klappen er helemaal door dicht in sociale situaties. Want je zou maar iets dom kunnen zeggen. De waarheid is dat anderen daar nauwelijks van wakker liggen. We zijn allemaal bang om voor paal te staan, hoewel we het zelf zelden erg vinden wanneer iemand anders (per ongeluk) iets doms doet of zegt. Wees dus zeker niet bang om af en toe een risico te nemen, de kans dat iemand je er later op zal afrekenen, is minimaal.

Ook goed om te weten is dat mensen het vaak net leuk vinden dat je af en toe eens uit de band durft te springen. Door je niet altijd in te houden en op je tellen te letten, maar net je mening eens wél te geven. Of door bijvoorbeeld een broek in een felle kleur of met drukke print te dragen. Niet iedereen zal ervan houden, maar je bent tenminste jezelf en dat is iets waar net enorm naar opgekeken wordt.

3. Fake it till you make it

Maak er een spelletje van, en forceer jezelf regelmatig om te doen alsof je totaal niet verlegen bent. Dat zal vreselijk vermoeiend en ook spannend zijn in het begin, maar op termijn werpt het wel zijn vruchten af. Hoe meer je dit doet, hoe beter je er namelijk in zal worden en hoe minder fake het zal aanvoelen. Begin ermee in een kleine besloten groep met veel mensen bij die je al goed kent. Eens je jezelf daar min of meer comfortabel bij voelt, kun je het ook in grotere groepen toepassen. Je hoeft daarbij trouwens helemaal niet in overdrive te gaan, maar spreek bijvoorbeeld eens iemand aan die je nog niet kent. Of lanceer zelf een gespreksonderwerp in een groep.

4. Neem een extraverte vriend mee om het ijs te breken

Helemaal alleen zijn in ruimte vol vreemden, is het idee dat veel mensen tegenhoudt om naar bepaalde evenementen te gaan. Breng daarom een vriend mee, en dan nog liefst een sociale flapuit. Hij of zij kan het ijs breken en je voorstellen aan anderen. Met twee is het ook makkelijker om een conversatie te leiden waarin anderen meegaan. Voel je daar trouwens helemaal niet stom over, bijna niemand vindt het leuk om ergens alleen naartoe te gaan.

5. Omarm het feit dat je goed kunt luisteren

Goed kunnen luisteren is een karaktereigenschap waar je heel ver mee kunt komen. Je hoeft dan ook helemaal niet altijd te praten en druk te doen. Naar anderen luisteren toont aan dat je geeft om je gesprekspartner, wat zowel op privé als op professioneel vlak in je voordeel kan spelen. Omarm die eigenschap dus en buit het zelfs uit als het even kan. Je zult al snel merken dat je er net door gewaardeerd wordt.