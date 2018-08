Hoe je rugklachten en chronische vermoeidheid kunt krijgen van je zorgen maken TVM

31 augustus 2018

12u50

Bron: RTL Nieuws 2 Psycho In tijden waarin we het druk druk druk hebben op zowel het werk als in ons privéleven is het moeilijker dan ooit om niet (te veel) te piekeren. Maar hoewel het makkelijker gezegd is dan gedaan, geeft een nieuwe studie van de VU Amsterdam nu nog een extra reden om te blijven streven naar gemoedsrust. Je zorgen maken heeft namelijk niet alleen effect op je mentale welzijn, maar veroorzaakt blijkbaar ook lichamelijke klachten zoals rugpijn, een hoge bloeddruk en chronische vermoeidheid.

Dat een overmaat aan zorgen en stress op termijn kan leiden tot angst, depressie, hyperventilatie en een burn-out is geen nieuw gegeven meer. Dat je er ook fysieke klachten van kunt krijgen, is dat wél. Dat ontdekte Caroline Schlinkert van de VU Amsterdam na recent onderzoek. Aan RTL Nieuws vertelt ze zelfs dat piekeren al invloed heeft op je lichaam bij kortstondige stressmomenten.

“We vroegen aan mensen om een plan op te stellen voor iets waar ze geen zin in hebben, maar wat wel moet gebeuren. Denk aan bijvoorbeeld een nieuwe job zoeken of je woning opruimen. Zelfs dan is er al nadelig effect op het lichaam,” vertelt Schlinkert. “Wie makkelijk piekert denk niet ‘dat komt wel goed’, maar blijft net hangen in negatieve gedachten en gevoelens, vooral dan wanneer ze stress hebben. Dat kan leiden tot bijvoorbeeld een hoge bloeddruk, rugklachten of chronische vermoeidheid. Alleen stress verminderen, kan helpen om deze klachten tegen te gaan.”

Niets om je zorgen over te maken

Gelukkig bleek vorig jaar nog uit een onderzoek van deze krant bij ruim 13.000 lezers dat we ons eigenlijk niet al te veel zorgen maken. Driekwart zegt weinig of helemaal nooit bezorgd te zijn. 4 op de 10 leven zelfs van dag tot dag. Daar tegenover staat wel dat 28% zegt zicht (heel) veel zorgen te maken en dat 34% zich af en toe zorgen maakt.

“Wie gemoedsrust wil, moet zich in de eerste plaats baseren op feiten. Die kunnen voor kalmte zorgen, in tegenstelling tot meningen. En net meningen zijn vandaag de dag alomtegenwoordig. Op sociale media, maar ook bijvoorbeeld bij een extra nieuwsuitzending na een aanslag. Dan wordt er veel gespeculeerd over wat er gebeurd is, zonder dat de feiten helder zijn. Zoveel onzekerheid en geruchten hebben een negatieve impact op onze gemoedsrust," legde Elke Van Hoof, klinisch psychologe en professor aan de VUB, toen uit.

