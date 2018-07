Hoe je nieuwe vrienden kunt maken als volwassene TVM

Bron: The Independent 0 Psycho Wanneer je nog studeert en tijd hebt om vijf avonden per week op café te gaan, moet je vaak je aandacht verdelen tussen tientallen verschillende vrienden. Maar met het ouder worden, neemt die sociale kring lichtjes af. Een carrière, gezin of een verhuis zorgen er vaak voor dat zelfs jarenlange vriendschappen plots verwateren. Toch is het belangrijk om heel je leven lang nieuwe vrienden te maken, pleiten psychologen. Zo doe je dat.

Sinds de komst van sociale media is het makkelijker dan ooit om digitale vrienden te maken, maar die vertalen zich lang niet altijd naar vriendschapen in het echte leven. En mensen offline benaderen is toch een heel ander verhaal dan reageren op hun posts op Instagram of Facebook. Zéker wanneer je intenties strikt platonisch zijn.

Het is dan ook een probleem waar heel wat mensen tegenop botsen. Uit een recente studie door de ‘Campaign to End Loneliness’ bleek dat meer dan de helft van de Britten het gevoel heeft dat ze al in een heel lange tijd geen nieuwe vrienden meer gemaakt hebben. Enkele tips.

1. Zoek het niet direct te ver

“We mislopen vaak mogelijke vriendschappen uit zelfingenomenheid, luiheid en angst voor afwijzing,” zegt Barbara Bloomfield, een relatietherapeute en auteur van het boek ‘The Friendship Cure’. “Voor je het al te ver begint te zoeken, kijk je best eerst rond in je eigen omgeving. Heb je buren die je kunt uitnodigen voor een drankje? Collega’s met wie je na de uren kunt afspreken om ze deftig te leren kennen? Een vriend van je lief of een zus van een vriendin die je altijd al leuk vond? Maak gebruik van de relaties die je al hebt. Het is een makkelijke manier om nieuwe vriendschappen te sluiten.”

2. Durf de eerste stap te zetten

“Net zoals bij romantische relaties, is het ook bij vriendschapsrelaties belangrijk om de eerste stap te zetten. Als je het gevoel hebt dat je goed met iemand gaat overeenkomen, spreek je hen best gewoon aan om eens samen een koffie of een wijntje te gaan drinken,” aldus Bloomfield. Eng, want de kans bestaat dat de ander nee zegt. Maar de meeste mensen bezien dat alleen maar als een compliment volgens de therapeute en zullen hoogstwaarschijnlijk positief reageren.

3. Toon oprecht interesse

“We grijpen heel vaak naar dezelfde oppervlakkige vragen terug in een gesprek: ‘Hoe was je weekend?’ en ‘Ga je nog op vakantie?’. Toon in de plaats eens echt oprecht interesse in een persoon, stel interessante vragen en je zult een persoon veel sneller en beter leren kennen. Wat denken ze over de maatschappij, welke series kijken ze, wat zouden ze nog graag willen doen van werk – luister actief en blijf vragen stellen. We zijn vaak zo hard bezig met ons af te vragen wat de ander van ons denkt, dat we vergeten hoe we een interessant gesprek moeten voeren.”

4. Wees open-minded

“We spreken vaak alleen mensen aan die dezelfde interesses, leeftijd en achtergrond hebben als ons, maar mensen met wie je op het eerste zicht weinig gemeen hebt, kunnen net voor een fris perspectief zorgen. Je komt er op nieuwe plekken door of leert andere mensen kennen met wie je misschien net heel goed klikt,” aldus Bloomfield.

5. Vertel in het begin al iets persoonlijk

Bloomfield beschrijf een vriendschap als een ‘uitwisseling van kwetsbaarheden’ en stelt daarom voor om al meteen van in het begin iets heel persoonlijk te vertellen aan de ander. “Het is een soort van shortcut om meteen open met elkaar te kunnen babbelen over eender wat. Je zult je veel sneller met iemand verbonden voelen.”

6. Geef het tijd

Vrienden komen niet van de ene dag op de andere, en het duurt wel een tijdje voor je van een echte vriendschap kan spreken. Blijf interesse in de ander tonen door hen uit te nodigen voor dingen, zonder er te veel druk op te leggen want dat kan zich snel tegen jou keren.