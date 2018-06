Hoe hardnekkig is een depressie bij ouderen? Rianne Oosterom

28 juni 2018

15u22

Ze herstellen slechter dan jongeren en ze lopen het risico de behandeling minder goed te begrijpen. Hoe ziet een depressie bij ouderen er eigenlijk uit? "Als je ouder wordt slijt depressie in je systeem."

Het is als een groef, zegt Peter Oostelbos (64). Een groef in een plaat die al veel te vaak gedraaid is. Een groef die eerst als een ondiep kreekje over je voorhoofd liep, maar nu zichtbaar is zonder dat je fronst. "Als je ouder wordt, slijt depressie in je systeem. Het maakt een groef en elke keer wordt die groef dieper en kom je er moeilijker uit."

Oostelbos kan het weten. Sinds zijn vroege jeugd lijdt hij aan depressies, al wist hij als telg uit een katholiek gezin van dertien kinderen niet dat wat hij voelde zo heette. De reden dat hij vandaag neerstrijkt in een Utrechts café is om het over depressie bij ouderen te hebben. Want na al die jaren is depressie nog steeds onderdeel van zijn leven.

Ouderen herstellen slechter van een depressie dan jongeren, concludeerde het Amsterdam UMC onlangs uit onderzoek. Na twee jaar is twee op de drie jongeren van zijn depressie af, bij veertigplussers is dat slechts de helft. Hoe ouder je wordt, hoe hardnekkiger de depressie, was de conclusie.

Tja, zou je kunnen denken, somberheid op de oude dag, dat hoort er toch een beetje bij? De lekkende katheter, de aanhoudende pijntjes, een kwaal die stiekem je lijf insluipt, geliefden die deze wereld verlaten, vermoeidheid, eenzaamheid... daar word je toch vanzelf een beetje treurig van. Of op z'n minst melancholisch.

Somberheid is anders

Maar somberheid is echt iets anders dan depressie, zegt ouderenpsychiater Annette Hegeman. "Het is er onderdeel van, maar bij depressie horen ook lichamelijke symptomen bij als geen trek in eten en obstipatie, en depressieve gedachten zoals zelfverwijten."

