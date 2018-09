Hoe ga je verder na het verliezen van een dierbare? "Rouwen doe je alleen, maar je hebt wel andere mensen nodig" Anouk Eigenraam

24 september 2018

12u35

Bron: Trouw 0 Psycho Geerteke van Lierop (38) verloor twee jaar geleden haar partner Bas. Ze verwerkte het in de novelle 'Een zee van glas'. "Rouwen doe je alleen. Maar je hebt wel andere mensen nodig."

Het is deze week twee jaar geleden dat haar partner Bas overleed, maar voor Geerteke van Lierop voelt het niet als twee jaar geleden. "Het was alsof het gisteren was gebeurd. Op zijn sterfdag werd ik weer net zo misselijk wakker als toen. Het was een heel, heel moeilijke dag. Maar het voordeel is dat ik nu weet dat het weer lichter wordt."

Je hebt 8% van dit artikel gelezen

Gratis verder lezen, dat kan! E-mailadres We sturen je verder géén mails Door deze account aan te maken, ga ik akkoord met de gebruiksvoorwaarden , en erken de privacyverklaring , en het cookiebeleid , gelezen te hebben. Ontvang link naar volledig artikel Gelukt! Je vindt de link naar het volledige artikel in je mailbox Email Tot zo meteen

HLN