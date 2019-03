Hoe ga je ermee om als iemand je niet leuk vindt Margo Verhasselt

14 maart 2019

15u51

We willen dat onze vrienden, onze collega's en zelfs die onbekende man die ons aansprak op de bus, ons leuk vindt. Leuk gevonden worden is iets goed. Het is dan ook een menselijke eigenschap om hiernaar te verlangen, je kan hieruit vriendschappen opbouwen, een carrière beginnen en wie weet zelfs een goed lief aan de haak slaan. Maar wat als iemand je niet leuk vindt? Hoe hard je ook je best doet, het lukt niet. Het is soms moeilijk om hiermee om te gaan.

Beeld het je even in. Er is een vrouw op het werk, of in je vriendenkring, die het duidelijk niet voor jou heeft. Ze gaat geen gesprekken met je aan, negeert je vragen tijdens de lunch en als ze al een opmerking maakt, is die niet bepaald positief. Waarom vindt ze je niet leuk? Er is geen verklaarbare reden. Het is gewoon haar subjectieve mening.

Haar minachting voor jou heeft eigenlijk geen groot effect op jouw leven, maar toch. De gedachte dat ze je niet aardig vindt, wurmt zich in je hoofd en bezorgt je een vervelende knoop in je maag. Maar waarom trekken we ons dat zo hard aan? Lifecoach Nadia Rafique legt uit dat leuk gevonden worden een van de zes menselijke behoeftes is. “De mens is een sociaal wezen. We erven dit trekje van onze voorouders: werden we niet leuk gevonden, dan werden we uitgestoten. Gelukkig zijn de tijden veranderd maar onze hersenen hechten nog steeds veel belang aan hoe belangrijk het is dat iemand je leuk vindt.” Rafique geeft advies in enkele vragen.

Wat heb je misdaan?

“Als je iets hebt mispeutert waardoor die persoon je nu niet leuk vindt, denk dan na waarom je dat zo erg vindt,” stelt Rafique. Vind je het erg dat die persoon je niet leuk vindt, of ben je niet blij met je eigen gedrag? “Als je er niet mee om kan hoe je je gedragen hebt, dan kan dit de reden zijn waarom je je nu slecht voelt. Vaak vinden we ons eigen gedrag vooral beschamend.”

Vindt de persoon je echt niet leuk?

“We denken snel dat iemand ons niet leuk vindt wanneer ze niet dezelfde mening hebben als wij. Maar probeer objectief te blijven in dit geval. Hebben ze echt iets gezegd dat aantoont dat ze je niet leuk vinden of kan het gewoon zijn dat ze het in dit geval niet met je eens zijn?” We gaan er vaak nogal snel van uit dat mensen ons niet aardig vinden wanneer ze onze mening niet delen. Probeer niet te snel conclusies te maken.

Waarom wil je dat deze persoon je leuk vindt?

“Als iemand duidelijk maakt dat hij of zij het niet voor jou heeft, denk dan na over hoe je je daarbij voelt. Je gaat hier heus niet van sterven, en die ene mening gaat je leven ook niet veranderen”, benadrukt Rafique. “Meestal heeft die persoon sowieso niet veel toe te voegen aan je leven.”

Waarom willen we dat iedereen ons leuk vindt?

“Als je iemand ontmoet wiens mening ingaat tegen die van jou of zich gedraagt op manieren die jij niet begrijpt, stel jezelf dan de vraag: waarom wil je eigenlijk zelfs tijd doorbrengen met iemand die je zelf niet leuk vindt.” Denk na over wie het wel met jou kan vinden. Het kan heel frustrerend zijn om moeite te doen voor iemand wiens mening niet gaat veranderen.