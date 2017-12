Hoe een irritante collega goed voor je brein kan zijn TVM

09u04

Bron: RTL Nieuws 0 Thinkstock Psycho Gezond eten en veel bewegen is belangrijk om de gezondheid van je brein op peil te houden, maar ook een vervelende collega doet blijkbaar de truc. Dat zei de Nederlandse neurowetenschapper Erik Scherder in een talkshow deze week. Je traint namelijk je hersenen door te leren omgaan met de problemen en frustraties die daarmee gepaard gaan.

In Nederland is neuropsycholoog Erik Scherder geen onbekende. Hij schrijft succesvolle boeken, verschijnt regelmatig in het tv-programma ‘De wereld draait door’ en is een internetster dankzij zijn online lezingen. Zijn missie verkondigt hij luid in zijn boeken ‘Laat je hersenen niet zitten’ en ‘Singing in the brain’. Scherder wil mensen overtuigen om hun brein gezond te houden met beweging en muziek.

Hersenen gebaat bij problemen

Maar de professor is er daarnaast ook van overtuigd dat een irritante collega kan leiden tot een goede gezondheid van je hersenen. “Een hele rustige aangename dag op het werk hebben, is eigenlijk vanuit je brein gezien zonde. Die zijn namelijk gebaat bij problemen. Doordat ze aan het werk zijn, blijven ze gezond. Een vervelende collega kan zo’n ideaal probleem zijn. Die zit te zagen tijdens vergaderingen, en je moet daarmee leren omgaan. Een ideale oefening voor je hersenen,” aldus Scherder.

Tijdens het zoeken naar een oplossing van een probleem, worden er meer verbindingen in je brein gevormd en dat verhoogt de complexiteit van je hersenen. “Zo bouw je een ‘cognitieve reserve’ op waardoor je brein gezond blijft.” Hij pleit er dan ook voor om problemen van de positieve kant te bekijken en er niet gefrustreerd door te raken. “Ze zijn een kans om je hersenen te stimuleren.”