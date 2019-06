Hoe Disney jonge meisjes wil inspireren (+ win een goodiebag t.w.v. € 180) NINA-redactie

04 juni 2019

13u49 0 Psycho De prinsessen van Disney lijken op het eerste gezicht dan wel braaf, maar met de nieuwe Princess campagne ‘Durf te dromen’ wil de entertainmentreus aantonen dat ze meer te bieden hebben dan mooie jurken en wespentailles. Zo willen ze jonge meisjes inspireren om, net zoals de prinsessen, hun dromen na te jagen en volledig te gaan voor wat ze belangrijk vinden.

Onderzoek van de University of Illinois uit 2017 wijst uit dat meisjes al vanaf 6-jarige leeftijd kampen met een laag zelfbeeld en denken dat ze minder slim en vindingrijk zijn dan jongens. In het verleden kreeg Disney kritiek te verduren dat hun prinsessen genderstereotypes versterken en er net voor zorgen dat meisjes problemen met hun zelfbeeld ontwikkelen. Dat willen ze nu counteren met een grootste campagne waarin ze het belang van gevarieerde, inspirerende rolmodellen voor meisjes benadrukken.

De centrale boodschap is dat hun prinsessen risico’s durven te nemen, vechten voor waar ze in geloven en kritisch nadenken over de regels die anderen hun opleggen. Zo is er bijvoorbeeld Rapunzel, die vecht om meer autonomie te krijgen en de wereld buiten haar toren te ontdekken. Mulan doorbreekt genderstereotypen door de sterkste soldaat van het Chinese keizerrijk te worden, en Jasmine stelt gearrangeerde huwelijken in vraag en komt op voor de zwakkeren in de maatschappij.



Professor Sofie Van Bauwel, docente mediastudies aan de UGent en co-auteur van #Seksisme, onderschrijft het belang van sterke rolmodellen: “De uitspraak ‘if she can see it, she can be it’ is zeer toepasselijk. Wanneer je een diversiteit aan identiteiten en rollen ziet in de films die je als jong meisje ziet, kan je je ook beter inbeelden dat jij ooit zo iemand zal worden. Vandaag is het nog altijd zo dat vrouwelijke personages in series, films en boeken zeer beperkte en meer stereotiepe rollen krijgen, in tegenstelling tot mannelijke hoofdpersonages. De manier waarop vrouwelijke personages verbeeld worden is vaak sterk gelinkt aan schoonheid en zelfs seksualisering, wat veel minder het geval is voor mannelijke personages. Daardoor blijven hun skills, wat ze allemaal kunnen zoals bijvoorbeeld een goede ‘warrior’ zijn, vaak nog onderbelicht.”

