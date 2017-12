Hoe bepaalde geuren je in een nostalgische bui kunnen brengen ND

De geur van de kerstboom, een parfum van een oud lief of de wasverzachter van Hotel Mama: bepaalde geuren kunnen meteen een schat aan nostalgische herinneringen oproepen. Er bestaat wel degelijk een verband tussen geuren en herinneringen, zo schrijft het wetenschappelijk magazine Cerebral Cortex.

Een nieuwe studie die gepubliceerd werd Cerebral Cortex legt het verband uit tussen geur en nostalgie. Geuren worden namelijk in dat deel van het brein opgeslagen dat verantwoordelijk is voor het maken van langetermijnherinneringen. Vandaar dat een geur van verse pannenkoeken jou meteen kan terug katapulteren naar gezellige woensdagmiddagen vroeger na school, waarop jullie wel eens pannenkoeken aten.

Het verband tussen geur en nostalgie is zo sterk, dat winkels het zelfs gebruiken om je meer te doen kopen. Kerstliedjes, lekkere geuren en decoratie worden bewust in winkels gezet, zodat je nostalgisch wordt en sneller (impuls)aankopen doet. Zodra het verband met geur verdwenen is en je weer thuis komt, groeit het besef dat je dat ding helemaal niet nodig had. Allemaal de schuld van je brein, dus.

Proust-fenomeen

"We noemen dit het 'door geur opgeroepen autobiografisch geheugen," legt Dr. Joseph Michael Mercola uit. "Ook wel het Proust-fenomeen genoemd, naar schrijver Marcel Proust. In zijn bekende roman "Op zoek naar de verloren tijd' doopt de verteller een koekje in een kop thee en komen zo alle herinneringen uit zijn jeugd opnieuw naar boven. Onderzoek heeft al aangetoond dat mensen herinneringen dubbel zo snel weer naar boven kunnen halen, als ze met een geur te maken hebben." Omgekeerd kunnen bepaalde geuren er ook voor zorgen dat je een trauma opnieuw beleeft en stress ervaart.

Je brein houdt je voor de gek

Omdat geuren nostalgie kunnen oproepen, stellen ze die herinneringen soms positiever voor dan ze eigenlijk waren. Denk maar aan het voorbeeld van het parfum van een ex-lief, dat je even doet terugdenken aan hoe geweldig jullie het wel niet hadden samen. Ons brein houdt ons voor de gek, door alle slechte herinneringen vakkundig over te slaan en enkel nog de mooie momenten over te houden. "Van alle zintuigen krijgt het zicht meestal de stempel van het belangrijkste, maar met je reukzin kan je als het ware een eigen déjà vu creëren," legt BBC uit. Wees je er dus bewust van dat je brein je bedriegt, als je in een vlaag van nostalgie dat ex-lief nog eens wil bellen, omdat je ergens zijn parfum hebt geroken. Als het echter betekent dat je nog eens pannenkoeken in het ouderlijk huis wil gaan eten, dan zijn de consequenties minder drastisch en klinkt dat zelfs als een prima idee.