Hoe angstig u reageert op corona zegt iets over uw karakter

De ene ontsmet twintig keer per dag z'n handen, de andere vindt een zuinig kattenwasje al veel. En legt de één misschien stiekem een voorraadje rijst aan, dan stopt de lange termijnplanning van de ander al bij het avondeten - hamsteren, húh? Corona is een ziekte van uitersten, óók in hoe mensen erop reageren. Een kwestie van temperament, zeggen psychologen. Angst of niet: het ligt aan uw karakter.

Psycho De ene ontsmet twintig keer per dag z'n handen, de andere vindt een zuinig kattenwasje al veel. En legt de één misschien stiekem een voorraadje rijst aan, dan stopt de lange termijnplanning van de ander al bij het avondeten - hamsteren, húh? Corona is een ziekte van uitersten, óók in hoe mensen erop reageren. Een kwestie van temperament, zeggen psychologen. Angst of niet: het ligt aan uw karakter.

Strikt naar de feiten zit het met ‘angst’ eigenlijk heel simpel: die is nergens voor nodig. De cijfers zijn in dat verband nog altijd geruststellend. Het coronavirus mag dan een zaak van nationaal belang zijn, de kans dat de ziekte u straks treft, blijft klein. En áls u al positief test, pleit de statistiek nog altijd in uw voordeel: maximum drie procent sterft eraan. En toch. Samen met Covid-19 sijpelt er ook iets anders het land binnen. Een vorm van angst. Bij de ene al meer uitgesproken bij de ander. En bij een derde zelfs volledig afwezig. Hoe dat komt? De aard van het beestje, zeggen psychologen.

Hoe we reageren, is biologisch bepaald en zit vervat in ons temperament Leentje Vervoort (UGent), klinisch psychologe

Leentje Vervoort is klinisch psychologe aan de UGent. Dat er - althans bij een deel van de bevolking - een zekere angst is rond het coronavirus verbaast haar niet. Dat was te verwachten, zegt ze. Onvermijdelijk in situaties als deze. Meer nog, we kunnen er niet aan doen. “Hoe we reageren, is biologisch bepaald en zit vervat in ons temperament. Je kan mensen opdelen in twee categorieën: zij die gevoelig zijn voor bedreiging en zij die dat niet zijn. De eerste groep reageert met angst, de tweede niet. Welke van de twee je bent: daar kiés je niet voor. Je hebt er ook geen controle over.”

Dezelfde angstreflex

‘Bedreiging’ kan corona zijn. Maar bedreiging kan ook terreur zijn, bijvoorbeeld. Of de vrees voor een economische malaise. Of politieke instabiliteit. Of zelfs doodsangst. En al zijn dat bedreigingen van een hele andere soort, we reageren erop met dezelfde angstreflex. Leentje Vervoort: “Zo’n eerste angstreactie kan heel fel zijn. Ze kan je tijdelijk in extreme stress brengen. Dat danken we aan de generaties lang voor ons. Onze voorvader die oog in oog kwam te staan met een sabeltandtijger had een angstreflex nódig. Angst beschermde hem. Hij moest zoeken naar oplossingen. Vechten. Wegvluchten. Handelen. Toén, maar ook nu is angst nog altijd nuttig. Angst zorgt ervoor dat je niet blind de straat oversteekt en dat je je informeert als je je omgeving als bedreigend ervaart.”

Als corona een verhaal met gigantische omvang zou worden, dan zullen het de mensen met angst zijn die het best voorbereid zijn Alain Van Hiel (UGent), professor sociale psychologie

Dat angst z’n nut bewijst, weet ook professor sociale psychologie Alain Van Hiel (UGent). “Angst is de reden waarom aan onze kust dijken worden aangelegd. Wie niet gevoelig is voor bedreiging, vindt zoiets misschien onnodig. Tot er zo’n dijk breekt. Dan zie je hoe belangrijk ze waren. Zo is het met elke angst. Als corona een verhaal met gigantische omvang zou worden, dan zullen het de mensen met angst zijn die het best voorbereid zijn. Je kan honderd keer zeggen dat angst niet nodig is en het ís ook zo. Maar als puntje bij paaltje komt zal angst op dat moment evolutionaire voordelen hebben: de man of vrouw met angst zal voorzorgen hebben genomen voor z’n gezin.”

Tunnelvisie

Angst mag ook niet doorslaan. Want dan komt er paniek. En van paniek komt chaos, weet professor Van Hiel. “Als de angst neigt naar paniek, is het moeilijk om daar nog vanaf te geraken. Dan verlamt ze. En leidt ze tot tunnelvisie. Wie erge angst voelt, gaat alleen nog maar op zoek naar info die bezwerend werkt en alles versterkt.” Dat zegt ook Leentje Vervoort: “Wie angst voelt voor corona, is op die angst heel erg gefocust en zal alle signalen oppikken die de angst bevestigen. Iemand die hoest. Een slecht-nieuws-bericht in de media. Dat er eindeloos veel meer mensen zijn die niét hoesten en dat er in de media ook geruststellend nieuws verschijnt, gaat aan de man of vrouw met angst voorbij.”

Wat we zelf kunnen doen? Ons goed informeren Leentje Vervoort (UGent), klinisch psychologe

Wie angst voor corona voelt, kan daar weinig aan doen. Want eenmaal die angst er is, is ze moeilijk weer helemaal weg te krijgen. Dat komt door het plotse en het onvoorspelbare. Professor Van Hiel: “Corona was er inééns. We hebben ons daar niet op kunnen voorbereiden, we hebben met die angst niet leren omgaan. Heel anders is het met een angst waar we ons op kunnen voorbereiden. Ik noem bijvoorbeeld vliegangst. Je kan in therapie gaan. Je kan oefenen met vliegsimulaties. Je kan jezelf trainen. Eraan werken. Corona heeft ons die kans niet gegeven. Het was er te plots.”

Buffer

Zelf hebben we over onze angst weinig controle. Maar de overheid kan er wél iets mee, zegt professor Van Hiel. “Als een overheid doortastend optreedt, kan dat werken als een buffer. Maatregelen die worden afgekondigd. Noodplannen die worden uitgevouwen. Dat stelt gerust.” Wat we zelf kunnen doen? Leentje Vervoort: “Ons goed informeren. Over corona en ook over angst. Als we maar begrijpen hoe het werkt en dat het biologisch bepaald is, kan dat al helpen om het te doen afnemen.”

Lees ook:

U voelt zich ziek. Wanneer, hoe en waar testen op coronavirus? (+)

Hoe beantwoord je de vragen van een kind over het coronavirus? (+)