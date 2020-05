Hilde Van Mieghem schrikt van schermgebruik: is het in deze tijden dan zo ongezond om meer op je smartphone te zitten?

“Ik schrok toen ik een update kreeg van mijn schermgebruik: zeven uur en vijf minuten per dag!”, schrijft Hilde Van Mieghem (62) in haar column op demorgen.be. Velen van ons zitten tijdens de lockdown meer naar onze smartphone te turen. Maar is dat nu echt zo ongezond of halen we er in deze situatie juist voordelen uit?

“Zeven uur en vijf minuten per dag: vreselijk. Dat zijn zeven uren waarin ik iets nuttigs of inspirerends zou kunnen doen. Maar nee, als een zombie kijk ik naar een klein oplichtend schermpje waarvan de inhoud gedomineerd wordt door gekibbel, gekwaak, gekrakeel en ronduit dom gelul waar ik nog op inga ook.”

Actrice Hilde Van Mieghem is niet mild voor zichzelf wanneer ze ontdekt hoeveel tijd ze tijdens de lockdown op haar smartphone doorbrengt. En vast heb je jezelf ook al zitten vervloeken voor hoe vaak je nu met je gsm bezig bent. Want dat we vaker naar ons toestel grijpen, is een feit. Dat bevestigt de werkgroep IMEC-MICT aan de UGent.

45 minuten meer

De onderzoekers onderzochten het smartphonegebruik van zo’n 3.000 Vlamingen met behulp van de MobileDNA-app en stelden vast dat we nu gemiddeld 213 minuten per dag met onze gsm bezig zijn. Dat is een toename van 45 minuten of 28 procent tegenover ons smartphonegebruik voor 10 maart. We checken vooral meer nieuwsapps (+ 43 procent), gebruiken meer sociale media (+ 31 procent) en nemen vaker contact op met vrienden of familie via apps als Whatsapp of Facebook Messenger (+ 62 procent).

Onze digitale communicatie neemt momenteel ook een intensere vorm aan, observeerden de onderzoekers. Vroeger zochten we bijvoorbeeld via Whatsapp heel gefragmenteerd contact, met korte berichtjes nu en dan. Nu gebruiken we sociale apps veel langer aan een stuk. Niet alleen om echt te bellen, ook om aan ‘being alone together te doen’: denk aan samen koken of een Netflixfilm kijken tijdens een videocall. Dat je schermtijd dan sterk toeneemt, hoeft geen verrassing te zijn.

Motivatie om vol te houden

In gewone tijden zou zo’n sterke toename in ons smartphonegebruik verontrustend zijn. Maar is een smartphone in tijden van lockdown niet juist een belangrijke bron van verstrooiing en nagenoeg ons enige middel om in contact te blijven met onze sociale netwerken en de buitenwereld? Mogen we dus minder streng voor onszelf zijn wanneer we nu vaker naar ons toestel grijpen?

Communicatiewetenschapper Mariek Vanden Abeele werkte mee aan het onderzoek van de UGent en gelooft dat meer schermtijd momenteel geen probleem is. Een smartphone is nu eenmaal het gouden middel om, ondanks de ‘physical distancing’, niet aan ‘social distancing’ te moeten doen. “Normaliter gebruiken we onze smartphone als aanvulling op onze face-to-facecontacten. Nu die zijn weggevallen, is het heel normaal dat onze schermtijd toeneemt. Sociaal contact houdt ons mentaal gezond, dus is het juist slim dat we digitale middelen ter vervanging gaan inzetten.”

Ook professor mediapsychologie Koen Ponnet vindt dat we ons geen zorgen moeten maken. “De mens is nu eenmaal een sociaal wezen. Als je je smartphone meer gebruikt omdat je vaker contact zoekt met anderen, dan is extra schermtijd op dit moment heilzaam. Daarom zijn ook sociale media nu een zegen, zeker voor jongeren. Voor hen is contact met vrienden enorm belangrijk. Dat ze dat contact toch nog via sociale media kunnen onderhouden, kan hen motiveren om binnen te blijven en de lockdown, ondanks de sociale isolatie, vol te houden.”

Zeven uur Candy Crush

Beide onderzoekers maken wel een belangrijke kanttekening: als je nu vaker hersenloos gaat scrollen op je smartphone, geldt een ander verhaal. “Te veel is nooit goed”, zegt Ponnet. “Het is nog altijd belangrijk om jezelf een gezonde limiet op te leggen.” “Het is belangrijk om, ondanks de toename in kwantiteit, kritisch te blijven voor de kwaliteit van je smartphonegebruik”, vult Vanden Abeele aan. “Als je zeven uur per dag alleen maar Candy Crush speelt, gaat het toch de verkeerde kant op.”

Dat bevestigt ook Christine Wittoeck, digitale detoxcoach en auteur van het boek ‘Start to Digital Detox’. “Er is niks mis met het feit dat we nu meer naar onze smartphone grijpen voor sociaal contact en verstrooiing, als we dat op een gezonde manier doen tenminste. We kunnen nog altijd aan infobesitas gaan lijden als we te veel digitaal nieuws vreten of afgeleid raken als we tijdens een online spel met onze vrienden nog tientallen notificaties van andere apps moeten verwerken. We krijgen nu nog meer afleiding binnen via onze gsm en dat kan ons brein zwaar vermoeien.”

Daarom blijft het volgens Wittoeck belangrijk dat we kritisch nadenken over welke notificaties we toelaten en in welke context we onze smartphone toelaten. “Bepaal in je instellingen welke apps je mogen storen en welke niet. En speel je online een spel of telefoneer je met een vriend, schakel dan de andere digitale toestellen die je niet gebruikt uit, zet ze in vliegtuigmodus of leg ze aan de kant. Bekijk het zo: als je later weer bij je vriend op bezoek kan gaan, zal je hetzelfde doen.”

