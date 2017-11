Hier hebben we het meeste spijt van aan het einde van ons leven ND

Bron: Today 0 thinkstock . Psycho Eén van de mooiste dingen die je kan zeggen aan het einde van je leven, is dat je nergens spijt van hebt. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan. Gerontoloog Karl Pillemer vroeg aan 1.500 65-plussers waar ze het meest spijt van hebben. Deze acht dingen zouden zij liever anders hebben gedaan, en daar kunnen wij nu al uit leren.

"Als je aan het einde van je leven nergens spijt van hebt, dan had je waarschijnlijk niet zo'n boeiend leven," stelt Karl Pillemer ons gerust, een gerontoloog van Cornell University. Voor zijn boek 30 Lessons for Living: Tried and True Advice from the Wisest Americans, ondervroeg hij 1.500 mensen over de 65 jaar naar waar ze het meeste spijt van hebben. Deze acht dingen komen het vakst naar voren.

1. Foute keuze van een partner

De ondervraagde 65-plussers zijn het erover eens dat een partner één van de belangrijkste beslissingen in je leven is. Als ze zelf terugkijken op hun eigen keuze, denken ze soms dat ze niet zorgvuldig genoeg hebben gekozen. Een vrouw geeft als tip: het is beter om niet te trouwen, dan met de foute persoon te trouwen.

Hun advies: Neem je tijd om iemand goed te leren kennen voor je trouwt. Wees er zeker van dat die persoon de juiste is.

2. Familieruzies niet oplossen

De minst gelukkige oudere mensen die Pillemer ontmoette, hadden een kind waar ze niet langer contact mee hadden. Allemaal wensten ze dat ze harder hun best hadden gedaan om het conflict op te lossen, vergiffenis te geven of vragen of hadden proberen praten voor het te laat was.

Hun advies: Als het binnen je mogelijkheden ligt om een conflict op te lossen - of het nu met een kind, ouder, broer of vriend is - doe er dan alles aan om het te proberen.

3. Gevoelens niet uitdrukken

Niet alleen je liefde voor iemand tonen doen we te weinig, maar ook andere dingen uitdrukken die je al lang aan iemand wil zeggen. "Tenzij je terug in de tijd kan reizen, kan je niet terug gaan om vergiffenis te vragen, je te verontschuldigen, dankbaarheid te uiten of informatie krijgen van iemand die gestorven is," stipt iemand aan Pillemer.

Hun advies: Wacht niet af. Zeg wat er in je omgaat nu de persoon nog leeft.

4. Te weinig reizen

Eenmaal je te oud wordt om te reizen, wens je dat je nog één reis had kunnen maken. Zelfs mensen die veel van de wereld hebben gezien tijdens hun leven, zeggen op hun oudere dag soms nog "maar ik ben nooit in Japan geweest". Mensen stellen reizen vaak uit tot hun pensioen, maar blijken dan niet meer fit genoeg te zijn om alles te doen wat ze willen doen.

Hun advies: Reizen is zo bevredigend dat het voorrang zou moeten krijgen op andere dingen waar je geld aan uitgeeft. Reis nu het nog kan. Gá gewoon - het hoeft geen luxueuze avonturenreis te zijn. "Heb je de keuze tussen een nieuwe keuken of een reis, kies dan voor de reis," tipt een dame.

5. Te veel piekeren

Oudere mensen hebben er spijt van dat ze wakker hebben gelegen over dingen die waar ze toch geen controle over hebben. "Het leven is zo kort. Je wil die tijd gebruiken voor andere dingen."

Hun advies: Stop met piekeren en je zorgen maken. Je verpest je leven ermee.

6. Niet eerlijk zijn

Liegen en oneerlijk zijn tegenover anderen is iets waar veel mensen op hun oudere dag spijt van hebben. Van schaamteloos liegen en bedriegen tot ook vreemdgaan.

Hun advies: Wees zoveel mogelijk eerlijk. Als het niet om morele redenen is, doe het dan zodat je later geen spijt krijgt.

7. Carrièrekansen laten liggen

De ondervraagde oudere mensen geven vaak aan dat ze spijt hebben dat ze een bepaalde carrièrekans niet hebben gegrepen, omdat ze bang waren of comfortabel zaten op hun gekende plek. De kans is groter dat je spijt hebt van een carrièreswitch die je níet gemaakt hebt, dan van een poging te doen die uiteindelijk op niks uitdraaide.

Hun advies: Zeg altijd ja tegen een carrièremogelijkheid, tenzij er een heel overtuigende reden is om het niet te doen. Probeer iets nieuws en blijft niet vastzitten in een opgesloten hokje.

8. Niet goed genoeg voor je lichaam zorgen

Oudere mensen die rookten, niet sportten of overgewicht kregen, hebben daar spijt van, maar niet alleen omdat ze dan vroeger zullen sterven. "Veel mensen zeggen nu 'ik hou van roken', 'ik haat sporten' en 'ik eet graag, wat maakt het uit dat ik wat vroeger sterf?' Het probleem dezer dagen is dat je niet zomaar vroeger sterft, " aldus Pillemer. "Je krijgt een chronische aandoeningen die jaren aansleept, want medicijnen houden je in leven."

Hun advies: Let op je gezondheid en pas je levensstijl aan als je er nadeel van ondervindt. Je wil geen chronische ziekte die je leven miserabel maakt.